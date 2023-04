El desgarrador mensaje de Lucas Benvenuto a Jey Mammón: "No me vas a romper nunca más"

Lucas Benvenuto realizó un vivo en su cuenta de Instagram y habló de la denuncia por abuso sexual contra Jey Mammón. El mensaje dirigido al conductor de Telefe.

Lucas Benvenuto rompió el silencio después de las dos entrevistas que brindó Jey Mammón a Jorge Rial en C5N y Baby Etchecopar en A24, en el marco de la denuncia pública que hizo en los últimos días por abuso sexual contra él. A través de un vivo realizado en su cuenta de Instagram, el joven explicó el calvario que vivió con el conductor, brindó detalles de la causa que prescribió y cómo se encuentra actualmente en lo anímico.

Pasadas las 14 horas del miércoles 5 de abril, Lucas Benvenuto dio detalles de la causa legal que enfrentó hasta que prescribió en 2018. Durante una transmisión en vivo, en la que volvió a denunciar públicamente por abuso sexual a distintas personas, en la que aseguró que vivió esta situación desde los 14 años en adelante, Lucas aprovechó para hablarle directamente a Jey Mammón y su entorno, al que también consideró culpable.

"Muchos años me faltaron el respeto y hoy yo tengo el poder de decidir no más. No me vas a volver a faltar el respeto nunca más, no me vas a volver a romper nunca más", expresó con una mezcla de enojo y tristeza. El vivo de Instagram fue emitido en simultáneo en Intrusos, programa conducido por Flor de la V en América TV.

"Te apuesto todas mis heridas a que no podés romperme más. Así de fuerte me hiciste, me hicieron. Porque sigo acá parado, para tu suerte no logré suicidarme", sostuvo en lo que fue un desgarrador testimonio. En ese momento, Flor de la V frenó la transmisión en vivo y volvió al piso, donde se mostró completamente conmovida por la situación.

Habló el abogado de Lucas Benvenuto: "Empiezan a aparecer situaciones"

Jey Mammón rompió el silencio en una extensa entrevista con Jorge Rial que levantó una fuerte polvareda mediática y llevó a que Javier Moral, el abogado de Lucas Benvenuto, -joven que acusó al animador de abuso sexual y lo llevó a la Justicia en 2020, aunque la causa terminó con sobreseimiento del denunciado por prescripción del delito- lanzara una declaración que complica más al conductor desplazado de La Peña de Morfi (Telefe).

En diálogo con el periodista Juan Amorín (C5N), el abogado de Lucas analizó la entrevista de Mammón en la señal de noticias y señaló: "Evidentemente, este es otro flaco favor que ha hecho (Mammón) a este intento de mejorar su situación social, porque la causa ya está cerrada. Primero hizo un comunicado, luego un video, ahora una entrevista que está editada, la próxima seguro hace una película para tratar de explicar algo que cae de maduro. A diferencia de los primeros comunicados donde decía Lucas miente, ahora dice 'no puedo llamarlo mentiroso'. Empiezan a aparecer situaciones que muestran quién miente y quién dice la verdad".

"En otro lapsus, error de su psiquis, dijo 'sinceramente y honestamente no sé cuando empecé a salir con Lucas'. Razón por lo cual esa precisión no sería del todo cierta", dictaminó en otro momento de la nota, en un incisivo desmenuzado de las palabras de Mammón. Además, remarcó: "Lucas no mintió, dijo la verdad y no modificó su relato, a pesar de la prescripción".