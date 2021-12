Jey Mammón reveló si se va de América TV: "Es muy particular"

Jey Mammón visitó La Noche de Mirtha, por El Trece, y se refirió a su futuro laboral de cara al 2022 con América TV.

Jey Mammón fue invitado a La Noche de Mirtha Legrand (El Trece) y se refirió a varios temas, entre ellos su futuro personal y laboral. El conductor de Los Mammones (América TV) se sinceró a pleno cuando los presentes en el estudio del canal abierto del Grupo Clarín le consultaron al respecto. ¿Se va o no del canal?

Además de Juan Martín Rago, varios protagonistas reconocidos visitaron el piso en el último programa del año: Juana Viale, la nieta de la diva; Ricardo Darín; Darío Barassi y Diego Torres. Allí, el cantante, humorista, actor e imitador de 45 años respondió puntualmente si seguirá o no en la señal que lo cobijó esta última temporada y que lo mostró como una de las grandes revelaciones en la pantalla chica nacional.

Jey Mammón reveló si se va o no de América TV: "No todo es tan fácil"

Cuando la charla transcurría de manera relajada en El Trece, Mirtha Legrand se dirigió directamente al líder de Los Mammones. “La pregunta para atragantar me la hacés a mí”, reconoció él entre risas, por lo que insinuó que se podía venir alguna consulta complicada en La Noche de Mirtha.

Para "atajarse" de alguna manera, lo primero que hizo el protagonista fue enumerar los proyectos profesionales que tiene en el horizonte. Algunos de los mismos incluyen nada menos que a varias estrellas como Diego Torres, Lucía y Joaquín Galán de Los Pimpinela, Luciano Pereyra, Miranda y Ramón "Palito" Ortega. “Eso lo quiero contar porque me da felicidad. ¿Te acordás que te conté que tengo el piano cerrado? Vos me dijiste ‘ya se va a abrir’... Y se abrió”, le dijo Jey Mammón a "La Chiqui".

Además, Jey recordó que su propio abuelo le cerró con llave el piano a su padre para evitar que se dedicara a la música y que fuera a la facultad. No obstante, él remarcó que se las arregló para cumplir sus sueños y aseguró que “este año, ahora hablando en serio, empezó con algo muy hermoso que fue Los Mammones". Y reconoció: "Me abrió las puertas para hacer cosas maravillosas y que me abrió el piano. Siento que mi papá, que partió este año, me abrió el piano y me dio la posibilidad de compartir con músicos".

Jey Mammón y su incierto futuro en la televisión para 2022.

Sin embargo, cuando Mirtha Legrand lo interrogó acerca de si seguirá o no en América TV, el conductor contestó con las evasivas de que “no todo es tan fácil” y que hay cosas que no dependen de él. Para cerrar, sentenció: “Me agarrás en un día muy particular, en el que no puedo decir nada más... Estoy muy agradecido con América, pero el año que viene no sé qué va a pasar”.

Jey Mammón dejaría América TV, ¿rumbo a Telefe?

Todo indica que Juan Martín Rago se marchará a Telefe para comandar un programa con un formato totalmente novedoso para la Argentina. Si bien no está confirmado, en principio se trataría de algo similar al llamado Carpool Karaoke, que popularizó el presentador James Corden en Estados Unidos, y al que en las oficinas de ViacomCBS lo tendrían disponible.

Si bien el artista contó con varias propuestas sobre la mesa en las últimas semanas, la posibilidad de estar al frente de un programa emitido por Telefe es la que más lo sedujo, además de que es el medio de comunicación que lidera cómodamente el rating desde 2019.

En síntesis, el ciclo sería una divertida reunión entre el conductor y un famoso por emisión dentro de un auto, manejado por cualquiera de los dos. Allí, ambos se expresan sin filtro y con risas de por medio sobre las cuestiones personales o laborales mientras recorren la ciudad y hacen referencia a anécdotas personales, colegas, momentos de la vida y la actualidad en general.

Por qué hay rumores de que puede peligrar el pase de Jey Mammón a Telefe

Acerca de las tratativas entre América TV y Telefe, Marina Calabró reveló en Lanata sin filtro (Radio Mitre, AM 790): “Hablando con Telefe, me dicen que lo primero que ocurrió es que hubo un llamado de una alta autoridad de América TV, que no me precisaron quién es, a un ejecutivo de Telefe sobre esta versión".

Con respecto a la información que le aportaron, la periodista y politóloga de 47 años amplió: "Voy a leer textual lo que me dijo: ‘Nosotros adscribimos a las buenas prácticas de la industria. No robamos figuras porque sabemos que eso encarece los costos de producción, ni tampoco vamos por el robo de auspiciantes’”.

Además, Marina Calabró especuló con que Juan Martín Rago "pudo haber sido tentado por un productor independiente con vínculos con Telefe o por alguien del canal, pero ningún decisor. Del entorno de Jey, le habrían dicho que el 31 de diciembre queda libre... El problema de esto es que el contrato de Jey Mammón tiene una cláusula a favor de América”.

Al mismo tiempo, la presentadora destacó que desde la señal de Viacom le aseguraron que efectivamente “les interesa la contratación” del comediante, aunque su deseo es que primero termine su vínculo con América. “La ganancia que obtenemos es mínima frente al costo de robar a una figura de la industria”, explicó la fuente de la comunicadora.

Finalmente, Marina comentó que desde Telefe aconsejan a Jey Mammón a que se disculpe con América TV y, por lo pronto, las autoridades quedarán a la espera de que culmine su contrato con ese canal para empezar las negociaciones para un nuevo proyecto juntos.