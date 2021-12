Los Mammones y otra figura que renunció a América TV

La sorpresiva partida de una figura de Los Mammones, el programa de televisión de Jey Mammón por América TV.

Después del anuncio de Jey Mammón de que se irá de América de cara al 2022 y del consecuente final de su programa de televisión Los Mammones a fines de este año, el ciclo sigue perdiendo figuras para sus últimas emisiones. Por lo tanto, el producto de Jotax concluirá en breve en la pantalla chica nacional.

Se trata de un envío que va de lunes a viernes de 21 a 22.30 y convoca invitados famosos al estudio del canal. Además, suele ofrecer un espacio de humor, emotivas entrevistas y música de la mano de distintas personalidades. También se destacan las participaciones como panelistas de Silvina Escudero, Gabriel Schultz y Luciana "Lula" Rosenthal. Uno de ellos, decidió alejarse del ciclo.

Inesperado: renunció una figura de Los Mammones por América TV

Al principio del programa de televisión conducido por Jey Mammón del miércoles 15 de diciembre de 2021, anunció su despedida "Lula" Rosenthal. De hecho, el líder del ciclo confirmó que esa noche fue la última de la mencionada panelista como parte de este éxito. Ella brilló gracias a sus dotes como cantante y aportó su frescura, sus chistes y el carisma que la caracteriza.

"Hoy es el último programa de ´Lula´ porque se va a hacer la temporada (de teatro) de Stravaganza con mi querido amigo Flavio Mendoza", anunció quien aún comanda el programa. Luego, presentaron una emotiva canción para despedirla a pura alegría.

Lula Rosenthal habló al despedirse de Los Mammones

"Gracias a toda la gente, a la buena onda, a la producción", dijo la protagonista antes de cantar. Y agregó: "Hoy no voy a hablar de ninguna noticia, pues la de hoy va a ser mi última canticia. No quiero bajones ni cosas emotivas, quiero que todos la cantemos muy arriba". Finalmente, mientras entonaba ese tema para comunicar su adiós, señaló: "Se fue la canticia... Mi corazón siempre va a estar en Los Mammones".

Jey Mammón podría pasar de América TV a Telefe

Cuando el cambio parecía casi seguro, se complicó todo y ahora las negociaciones por una de las revelaciones del año se enfriaron. De acuerdo con la información de Marina Calabro en Lanata sin filtro (Radio Mitre, AM 790), aquellos que mandan en la señal de Viacom no están tan convencidas de contratar al actor, presentador y cantante de 45 años.

“Hablando con Telefe, me dicen que lo primero que ocurrió es que hubo un llamado de una alta autoridad de América, que no me precisaron quién es, a un ejecutivo de Telefe sobre esta versión". Con respecto a los datos que recibió, la periodista y politóloga de 47 años aclaró: "Voy a leer textual lo que me dijo... ‘Nosotros adscribimos a las buenas prácticas de la industria. No robamos figuras porque sabemos que eso encarece los costos de producción, ni tampoco vamos por el robo de auspiciantes’”.

Además, Marina Calabró especuló con que Juan Martín Rago "pudo haber sido tentado por un productor independiente con vínculos con Telefe o por alguien del canal, pero ningún decisor. Del entorno de Jey, le habrían dicho que el 31 de diciembre queda libre... El problema de esto es que el contrato de Jey Mammón tiene una cláusula a favor de América”.

Al mismo tiempo, la hija de Juan Carlos Calabró destacó que desde el canal de las tres pelotitas le aseguraron que efectivamente “les interesa la contratación” del comediante, aunque su deseo es que primero termine su vínculo con América: “La ganancia que obtenemos es mínima frente al costo de robar a una figura de la industria”, explicó la fuente de la comunicadora.

Finalmente, Marina dio a conocer que desde Telefe le aconsejan a Jey Mammón que se disculpe con América y por lo pronto, quedarán a la espera de que culmine su contrato con dicha señal para empezar las negociaciones para un nuevo proyecto juntos.