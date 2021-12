Jey Mammón reveló una intimidad de Mirtha Legrand: "Se sacó la peluca"

Jey Mammón reveló una charla que tuvo con Mirtha Legrand. La misma tuvo que ver con su personaje, Estelita.

El conductor Jey Mammón continúa al frente de Los Mammones mientras se rumorea su posible paso a Telefe. En el mientras tanto, disfruta de su presente luego de haber saltado a la fama (en gran parte) gracias a su personaje Estelita. Y tras dejar la peluca atrás, el protagonista reveló una charla íntima que mantuvo con Mirtha Legrand.

“Cuando arranqué con Los Mammones, Mirtha Legrand me confesó: ‘Me gusta este Jey Mammon que se sacó la peluca”. Ahora me veo más respetuoso que Estelita (el personaje que lo hizo conocido). Ella incomodaba bastante en mi época más under. No es que ahora me quiero adaptar a un sistema de la tele…, el sistema cambió. En ese momento era bien disruptiva, un bardo”, comentó Jey Mammón, en diálogo con Clarín.

El pasado de Jey Mammón como catequista

Jey Mammón recordó sus inicios como catequista y reveló: “Ser catequista fue una decisión personal, estaba convencido, nadie me obligó ni puso un chumbo en la cabeza. Las clases empezaban siendo de Catequesis y terminaban casi en encuentros sociales. Aunque no existía la palabra bullying, yo ya hablaba con los pibes de esos temas”, señala. “Mi salida de la Iglesia no tuvo que ver de manera específica con la sexualidad, sino con la búsqueda de la libertad. Lo sexual fue un grano importante que colaboró, pero no lo único. De hecho, cuando la dejé me creía hétero… No me siento disruptivo asumiendo mi sexualidad ni compartiéndola, ¡para nada! Sólo soy genuino”.

"Siento que pertenezco a una generación de represión y a la vez de transición. Porque nuestras infancias, dependiendo de la familia que te haya tocado, las experimentamos en un mundo donde no había un cuento, una película, una canción en la que te vieras reflejado. ¿Por qué recién comenzamos ahora? Porque a los homosexuales nunca nos visualizaron como padres o madres”, agregó el conductor de América TV.

El nuevo programa de Jey Mammón tras despedirse de América TV

Si bien Jey Mammón ya anunció oficialmente que se va de América TV de cara al 2022, lo que muy pocos conocen todavía en el ambiente de la televisión abierta argentina es que el aún conductor de Los Mammones se marcharía nada menos que a Telefe, una de las principales competencias de ese mismo canal. Incluso, ya tendría un programa listo para comandar en otra señal, lo que aumentó los rumores acerca de la despedida de su trabajo actual.

De hecho, el actor, humorista y comediante de 44 años argumentó que su salida es para renovar energías y buscar nuevos horizontes profesionales luego de un tiempo de cierto cansancio y poca disponibilidad para descansar, ya que también ha tenido desafíos constantes tanto en la radio como en el teatro.