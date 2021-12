El triste adiós de Mirtha Legrand en El Trece: "Me retiro"

¡Conmoción! Mirtha Legrand rompió en llanto e hizo una cruda revelación en la pantalla de El Trece. El triste descargo de la conductora en plena transmisión de TV.

Mirtha Legrand volvió a la TV argentina tras un largo período de ausencia y condujo su segundo programa desde que comenzó la pandemia. La enfermedad del coronavirus la alejó del ciclo que conduce en El Trece y, en su lugar, su nieta Juana Viale tomó los hilos de los programas "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Mirtha Legrand". Curiosamente, y tras ver un video que la producción le hizo, la famosa conductora se largó a llorar, hizo una cruda revelación personal y anunció su retiro.

En la noche del pasado sábado 18 de diciembre, Mirtha comandó el tradicional programa y, en compañía de "Juanita", recibió la visita de grandes figuras como el actor Ricardo Darín, los conductores Darío Barassi y Jey Mammón; y el cantante Diego Torres. Allí, hubo preguntas sumamente picantes, aunque también un emotivo momento que no pasó desapercibido.

Por medio de un video que elaboró especialmente la producción de El Trece, "La Chiqui" fue sorprendida con una serie de escenas, fotos y momentos que transitó a lo largo de su carrera como conductora. Inmediatamente después de la emisión del mismo, Mirtha no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto. Y comentó: "Es verdad que les he dado mi vida, es verdad que les he dado mi vida".

Mirtha Legrand volvió a El Trece, pero luego anunció su despedida.

Luego, la presentadora preguntó, en referencia al video que hizo la producción del canal: "¿Quién hizo esto tan maravilloso y tan bien?". Y Juana Viale le resaltó: "Vos lo hiciste, abuela, es toda tu vida, toda tu carrera". Y Mirtha volvió a emocionarse: "Muchas gracias, qué lindo. Me parece mentira todo lo que he vivido. Las cosas buenas, las cosas malas. Pero nunca bajé la guardia. Qué lindo, me han hecho este homenaje".

El impactante anuncio de Mirtha Legrand en El Trece

Tras las palabras de agradecimiento a la producción por el video que le hicieron, Mirtha Legrand sorprendió tanto a los invitados como a los televidentes, y anunció su despedida de la TV argentina: "Yo después de esto me retiro, chicos". Y rápidamente cambió de tema: "¿Vos lo habías visto, Juana? Muy lindo, muy cariñoso".

Finalmente, "La Chiqui" decidió compartir una charla que tuvo su neurólogo, en medio de las complicaciones que generó la pandemia de coronavirus: "Estos dos años que no trabajé y que estuve 360 días sin salir de mi casa, una barbaridad, algo que hace daño... hace mal a mi cabeza, a mi físico... Ya lo conté varias veces". Y relató: "Estaba tan desesperada que llamé a un neurólogo muy famoso. Pasamos a mi escritorio y le dije: 'Quiero volver a ser la de antes. Me miró y me dijo: 'Trabaje, trabaje...'. Y aquí estoy".

El mayor temor de Mirtha Legrand tras su vuelta a la TV por El Trece

Hace algunas semanas, Mirtha Legrand asistió a la fiesta privada de la revista Gente en el marco de la selección anual de los personajes del año y dio una entrevista a la publicación, en la que habló de su regreso a "La Noche de Mirtha", programa emitido por El Trece. “Muchas gracias por el cariño, quiero que sepan que estuve 300 días sin salir de mi casa", afirmó la histórica conductora sentada al lado de Moria Casán.

"Vuelvo el 18 de diciembre, vuelvo a hacer las noches de Mirtha, pero estoy aterrada porque no me acuerdo cómo se hace el programa”, reveló Mirtha en un video difundido por la mencionada revista, ante un auditorio que no se esperaba dicha reacción.