Internas en América: dos figuras protagonizaron un tenso cruce al aire y se dijeron de todo

Dos figuras de América TV protagonizaron un tenso cruce al aire y se dijeron de todo.

Una situación muy tensa se vivió en las últimas horas en la pantalla de América TV cuando dos de sus figuras protagonizaron un violento cruce al aire durante uno de los programas más vistos de la señal. "Tenés respuestas chotas, vehementes, miradas que son chotas", le reclamó una panelista de LAM a su compañera de piso.

Los cruces en la farándula son una de las situaciones más usuales que pueden producirse en los programas de espectáculos, donde disfrutan de los choques mediáticos. Mientras en LAM hablaban de la separación de Fátima Florez y Norberto Marcos tras más de 20 años en pareja, de repente se produjo un inesperado cruce entre dos figuras de América TV.

"La carrera de Fátima es Norberto. Es el puntal…", comenzó Marcela Feudale, pero rápidamente fue interrumpida por Nazarena Vélez, que remarcó que no estaba de acuerdo al afirmar que "Fátima es Fátima" por sus propios méritos. Molesta por la interrupción, "La Enana" lanzó: "¿Me dejas concluir? Norberto es el responsable del armado atrás. Cuando Fátima está haciendo 50 personajes, Norberto está corriendo atrás. Eso es lo que estoy tratando de explicar".

Entonces Nazarena buscó bajarle el tono al cruce hablándole directamente a Feudale y le comentó que estaba muy "vehemente". "No hablé en todo el programa. No sé lo que dice esta mujer. Me parece que vos estás mal", replicó la ex locutora de Videomatch, molesta con lo que escuchaba, a lo que sus compañeros intentaron serenarla, pero el cruce no terminó ahí.

Minutos más tarde, Nazarena Vélez le apuntó nuevamente a su compañera: "¿Te molesta mi risa? Tranqui. Tenés como una vehemencia, por momentos tenés unas contestaciones un poco chotas, hacía rato que te lo quería decir, estoy sin dormir y te lo digo". "El chotagate ha comenzado. Hay un clima hermoso, de un misterio… Creo que están mejor Norberto y Fátima Florez que ustedes dos", se metió Ángel de Brito.

Sorprendida por la acusación de su compañera, Feudale aseguró que no sabía qué le pasaba y quería escucharla. Picante, Nazarena Vélez insistió: "Ya te lo dije hermosa. Tenés respuestas chotas, vehementes, miradas que son chotas. Así lo percibo yo. Te estoy hablando re bien". "No me estás hablando bien. Estás alterada", replicó filosa Marcela Feudale.

El marido de Fátima Florez quiso desmentir la crisis pero la embarró peor: "Como todos"

Fátima Florez y Norberto Marcos, quienes hace 22 años que están juntos, estarían atravesando una crisis que devino en separación de la pareja según los rumores que trascendieron esta semana. En este acalorado marco de suposiciones, el esposo de la imitadora rompió el silencio y habló con la prensa sobre el tema, generando un incómodo momento al aire.

Interceptados por un movilero de LAM (América TV), Fátima Florez y Norberto Marcos contestaron a los rumores que circularon sobre su separación y en tono defensivo respondieron al unísono que "nada que ver" cuando les consultaron por su sospechado enfrentamiento de pareja. "No somos la pareja perfecta, discutimos como cualquiera, sobre todo cuando estamos trabajando. El que invento eso fue una mala persona", precisó el también productor de la humorista.

“No tengo nada que decir, solo que no hubo ni pelea, ni gritos. Para nada, no sé de dónde salió”, agregó Florez en tono cortante. “La verdad es que nos cayó muy mal porque confiamos en la gente que tenemos alrededor, y en el periodismo, y que se digan cosas por trascendidos de terceros, no”, disparó Norberto.

Luego de segundos de total incomodidad, la pareja se subió a un auto y Fátima Florez dejó de lado su característico histrionismo para lanzar con seriedad: "No tengo nada que aclarar ni contar". Visiblemente molesto, Norberto Marcos cerró su participación en el móvil con un fulminante comentario: “En nuestro ambiente hay ‘sapos’, y eso es lo que nos molesta y nos pone tan mal. Vos sabés lo que conseguimos hasta acá, luchando solitos, contra todos. No vamos a tirar todo por la borda”. De forma apresurada y sin dar mayores declaraciones, la pareja procedió a irse argumentando "estar apurados" y no volvieron a referirse al tema.