Inesperado: se conoció el contenido del paquetito que Maradona ingresó en GH

Tamara Paganini y Gastón Trezeguet finalmente revelaron qué contenía el paquetito que ingresó Diego Maradona en Gran Hermano en el 2001.

Tamara Paganini y Gastón Trezeguet confirmaron qué había en la bolsita que ingresó Diego Maradona a la primera edición de Gran Hermano. El video del ídolo argentino lleva mucho tiempo siendo uno de los momentos más icónicos y virales de la televisión local, y en un vivo de Instagram dos de los máximos protagonistas del reality que cambió al país rompieron el silencio a más de 20 años de aquella situación inesperada para todos.

A lo largo de cada una de sus temporadas, Gran Hermano fue una usina de anécdotas y episodios resonantes. Pero sin dudas el ingreso de Diego Maradona a la casa más famosa del país en la primera edición del reality fue uno de los puntos más altos que se registraron. Sin embargo, además de la inesperada visita del fallecido ídolo argentino, lo que más revuelo generó fue el "paquetito" de regalo que Diego dejó para los participantes del certamen. Mucho se especuló sobre qué había ahí y en un vivo de Instagram, Tamara Paganini y Gastón Trezeguet develaron la verdad.

"Era la sal para el asado, pero ¿quién te va creer ahora que entró sal?", reconoció divertido el ahora productor. Pero su excompañera, con quien no se veía hace casi 20 años, lo contradijo: "¿Vos me estás jodiendo? No entró sal. Se te mezcló, no sé qué te pasó". Ampliando la información, Tamara Paganini que cuando Diego tiró el paquetito todos empezaron a saltar porque se dieron cuenta que eran cigarrillos. "Estábamos desesperados por fumar, fue la semana que fumamos té", recordó Paganini.

Entonces, Trezeguet explicó que Maradona les había llevado las dos cosas, sal y cigarrillos. Por su parte, la exparticipante de Gran Hermano detalló que había 40 cigarrillos, pero como no eran de la marca que auspiciaba el reality, no le permitieron a Diego entrar con eso. "Después me entero que lo pararon en el túnel de técnica y vaciaron los dos paquetes de cigarrillos en una bolsita", cerró Tamara Paganini el recuerdo de aquel inolvidable momento de la televisión argentina.

Cómo fue que Maradona entró a Gran Hermano

Hace un tiempo, el productor del famoso reality, Marcos Gorban, contó en una entrevista cómo coordinaron el ingreso de Diego a Gran Hermano. "Tenía la percepción de que estábamos haciendo un éxito pero que le faltaba un golpe de horno", reveló Gorban en aquella situación en la que también contó que el paquete que dejó el exfutbolista contenía cigarrillos para los hermanitos. Pese a que Maradona era un reconocido fan del formato, su visita no fue gratuita: Guillermo Coppola solicitó que le pagaran un cachet de 25 mil dólares, a lo que accedieron desde la producción de Gran Hermano.