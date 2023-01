Inesperado anuncio de Adrián Suar por el bajo rating de El Trece: "El responsable soy yo"

Adrián Suar se sinceró respecto al mal momento que vive El Trece en cuanto al rating y reconoció su responsabilidad.

Adrián Suar sorprendió a todos con una conferencia de prensa improvisada en la que reconoció su responsabilidad por el bajo rating que está sufriendo El Trece el último tiempo. "Es un error mío, el responsable soy yo", se sinceró el Gerente de Programación de la señal de aire del Grupo Clarín.

El Trece comenzó muy flojo el 2023 en materia de rating y tuvo que hacer importantes cambios en su grilla para repuntar. La segunda temporada de El hotel de los famosos es una de sus mayores apuestas y con ella no logró ni siquiera acercarse a las cifras que registra cada noche Telefe con Gran Hermano, por lo que la gerencia del canal modificó su horario y lo mandó a la tarde, donde tampoco logró asentarse hasta el momento.

"Es un momento difícil, nunca tuve un arranque (de año) tan difícil", comenzó reconociendo Adrián Suar en lo que pareció ser una conferencia de prensa improvisada en el marco de su regreso al teatro El Nacional con su obra "Inmaduros". En esa charla, el gerente de Programación de El Trece admitió su preocupación por las bajas mediciones de audiencia que está registrando la señal.

"Me ha ido mal muchas veces. Me fue mejor y peor; es difícil ahora y acá estoy", señaló el actor y productor, al tiempo que reconoció que en ningún momento pensó en renunciar a su puesto. En ese sentido, también explicó que en los últimos meses no pudo encontrar el "resultado artístico" para uno de los canales más importantes de la televisión argentina.

"Puse dos novelas extranjeras y pensé que les iba a ir muy bien y les fue muy mal. Eso es un error mío, no es la primera vez que me pasa ni la última, el responsable soy yo", admitió Adrián Suar. De todos modos, el gerente de Programación de El Trece se mostró esperanzado de cara al futuro: "Ya estoy acostumbrado a pilotear tormentas en estos más de 20 años. Me ha ido muy bien y muy mal. Cuando me fue bien siempre mantuve un perfil bajo, nunca fui ni el mejor en las buenas ni el peor en las malas".

Qué opina del fenómeno televisivo de Gran Hermano

Además del mal momento que vive El Trece en materia de rating, Adrián Suar también se refirió a las excelentes cifras que registra Gran Hermano en la pantalla de Telefe. "Cuando te toca ese tsunami, hay que esperar. Ya pasó que Telefe tuvo a Gran Hermano varias veces", se sinceró. Por último, actor y productor reflexionó: "Yo soy un amante de la televisión, este es un oficio en el que nadie mata a nadie. Se va, se vuelve y hay que ir tranquilo".