Inesperada revelación de una participante de Masterchef sobre Gustavo Cerati: "Mi madre me lo dijo"

Una participante de Masterchef 2023 que fue eliminada recientemente lanzó una revelación sobre Gustavo Cerati que nadie esperaba. El testimonio que brindó en un programa de espectáculos.

Una exparticipante de Masterchef 2023 realizó una serie de comentarios que generaron revuelo en el mundo del espectáculo. Se trata de Belén Alevedo, la primera eliminada del reality show de cocina conducido por Wanda Nara que se emite por Telefe, quien confesó un inesperado vínculo con Gustavo Cerati y no solo eso, sino que mencionó un pasado que nadie sabía con Nicole Neumann.

Belén Alevedo emocionó hasta las lágrimas al jurado de Masterchef conformado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis tras contar su historia de vida. La joven que tiene un pasado trabajando de cartonera y como modelo cuenta con un lado mediático de situaciones ocurridas años anteriores con figuras como Nicole Neumann.

Pero lo que más sorprendió fue cuando reveló que sería supuesta hija de uno de los músicos más importantes del rock nacional: Gustavo Cerati. "Mi madre me lo dijo antes de morir, unos pocos meses antes. Nunca tuve cercanía con ella, y antes de que conociera a mi hija, tuvimos una conversación en la que mencionó el nombre, pero es un tema muy delicado del que prefiero no hablar", expresó.

Lo que ocurrió con Nicole fue que habían apuntado a la ex Masterchef como tercera en discordia, mientras la modelo y jurado de Los 8 Escalones, programa de Guido Kaczka por El Trece, tenía un romance con Facundo Moyano en 2017. "Sentí un poco de atención hacia mí, pero nada más que eso. Yo no causé ningún problema. Simplemente asistí a una fiesta y me divertí. Estábamos en una celebración muy animada, ¿qué otra cosa podríamos hacer además de bailar? Al menos yo no mostré una expresión tan distintiva como la de Nicole, que la hace reconocible, nunca la vi sonreír", había dicho en diálogo con Ponele la firma, el programa que condujo Marcelo Polino en América TV.

MasterChef: un estadounidense se hizo el canchero con Betular y quedó en ridículo

En la primera fase de MasterChef un grupo de cocineros amateurs intentaron seducir el paladar de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui en busca de tener uno de los 24 delantales que los llevarán a avanzar una próxima instancia en el juego. Y en una de las audiciones, un joven estadounidense desafió a los chefs con una reversión de la milanesa de berenjenas que no tuvo el quorum esperado y generó una lapidaria respuesta de los respetados chefs.

"Mi nombre es Martín, soy de Los Ángeles, California. Estoy preparando unas berenjenas 'crunchy', para no llamarlo milanesa, porque todo lo que está empanado no es una milanesa. Las berenjenas 'crunchy' van arriba de una puttanesca", se presentó el joven de porte atractivo que logró llevarse miradas de curiosidad de parte del jurado, un tanto confundido por los términos empleados para nombrar su plato.

Fue Damián Betular el primero en marcar esta diferencia con un comentario seco: "o sea va la salsa y arriba la milanesa". De forma rápida Donato de Santis se apresuró a corregirlo y disparó: "'crunchy'". Mientras el aspirante seguía con la preparación de las berenjenas "crunchy", Betular le consultó que lo sedujo de Argentina y obtuvo una divertida respuesta: "es muy divertido Argentina. A la edad de 18, 19 años en Estados Unidos no podés salir ni divertirte en bares así que la noche de Argentina me atrapó. Y después las argentinas".

Sobre la clásica salsa, Martín indicó: "la puttanesca es clásica: ajo, ají molido, aceitunas negras, alcaparras y ¿cómo se llaman los pececitos?". Los pececitos a los que hacía referencia el joven eran las anchoas; fue Donato quien lo ayudó a recordar el nombre antes de la degustación que sellaría su destino en la competencia.