Horacio Pagani se sinceró y reveló un secreto a voces de Colapinto.

Horacio Pagani es uno de los periodistas deportivos que no celebran las proezas deportivas de la joven revelación de la Fórmula 1 Franco Colapinto y en una nueva participación en Bendita TV (El Nueve) soltó un atronador comentario sobre el piloto. "Lo único que le envidio es la edad que tiene", sentenció.

Fue en Bendita TV donde Pagani despotricó contra Franco Colapinto y aseguró: “No lo estoy criticando. Me estoy asombrando del mérito que ustedes le dan porque primero salió duocécimo y ahora octavo. Cuando salga segundo, vas a ir a Luján. Me da Cringe... Esta característica argentina que hacen ustedes de agrandar cosas mínimas. Entró octavo. El día que entre tercero, venimos todos en bolas acá. Colapinto es un remisero. Esto forma parte del circo”.

Aún así, el periodista deportivo Horacio Pagani reveló que no está en contra de Franco Colapinto sino que lo que le molesta es la ola mediática que se construye sobre el piloto: “Me están haciendo aparecer como que soy contrario a Colapinto y cuando gane una carrera me van a decir 'es para vos, es para vos'. Me está esperando. Por ahora estoy esperando nada más que entre en un dígito. Si me ponen 90 millones de dólares también me ponen ahí. No es que se entra ahí por grandes méritos sino por la plata que tenés. Yo no podría. Si tenés 90 millones puede conducir Mariel. Es contra el marketing y el circo que están haciendo alrededor de un muchacho que todavía no hizo nada importante”

“Cuando lo hago soy el que está esperanzado en tener un corredor que sea un representante digno de Argentina. Ahora, cuando ocurra. No puede ser que antes se festeje y se diga que bárbaro entró décimo tercero. ¿Envidia? Lo único que le envidio es la edad que tiene”, cerró Horacio Pagani fiel al estilo picante que lo caracteriza. Por el momento Pagani no volvió a referirse públicamente en torno al rendimiento del piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto.

Cuándo es la clasificación del GP de España y cuál es la expectativa de Colapinto

Este fin de semana, Franco Colapinto buscará sumar sus primeros puntos del año en la Fórmula 1, aprovechando un circuito donde se siente muy cómodo y que conoce como pocos pilotos de la grilla. Las expectativas en torno a Colapinto para la clasificación del sábado son moderadamente optimistas, considerando el rendimiento mostrado por Alpine en las últimas carreras. La estrategia de Alpine para la clasificación se centrará en maximizar el rendimiento de Colapinto durante las tres sesiones de entrenamientos libres previas.

Los horarios del GP de España de la F1

Viernes 30 de mayo

Prácticas Libres 1: 8.30 a 9.30 horas.

Prácticas Libres 2: 12 a 13 horas.

Sábado 31 de mayo

Prácticas Libres 3: 7.30 a 8.30 horas.

Clasificación: 11 a 12 horas.

Domingo 1 de junio

Carrera: 10 horas.

*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina. Todo el evento se podrá seguir por Fox Sports y vía streaming por Disney+.