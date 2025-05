Colapinto, a un paso de correr en España con Alpine en la F1.

Franco Colapinto es el gran protagonista de la semana en Alpine, como consecuencia de su 22° cumpleaños y también del buen 13° puesto obtenido en Mónaco. El piloto argentino estuvo en el centro de la escena en estos días en las redes sociales oficiales de la institución francesa de la Fórmula 1, por encima incluso de Pierre Gasly, quien es local en el staff y además ocupa la primera butaca. Ahora, se les viene a ambos el Gran Premio de España en Barcelona, en el circuito de Montmeló, el domingo 1° de junio desde las 10 horas de Argentina.

"No puedes cumplir años sin una torta", publicaron desde la escuadra europea liderada por Flavio Briatore. Allí adjuntaron el video del staff entregándole el pastel al bonaerense que pasó por Williams. Además, le preguntaron cómo pasó un nuevo aniversario de vida en estas jornadas y el pilarense respondió a pura frescura, fiel a su estilo.

"¿Qué hiciste en tu cumpleaños?", se oyó una voz de fondo en plena grabación. Mientras firmaba autógrafos encima de la ropa de Alpine en la F1, Colapinto contestó: "Estuve comiendo carne las 24 horas en los últimos siete días... Muchos asados, y muy buenos. Ahora comí torta, así que voy a estar muy pesado este fin de semana". Y completó: "Afortunadamente, no tan mal... Fue un lindo tiempo, me siento un poco viejo, con algunos pelos grises aquí. Me estoy volviendo un poco más viejo".

El futuro de Alpine y de Colapinto según Briatore: "En 2026 podemos ganar"

Consultado al respecto del mal funcionamiento de sus autos hasta ahora en la temporada de la Fórmula 1, el italiano fue pura fe: “En 2026 podremos ganar carreras, lo afirmo. En 2027 queremos poder competir en el campeonato mundial”. El ex Benetton y Renault elogió al argentino, aunque fue cauto al mismo tiempo: “Lo subimos al coche, también tiene velocidad. Su primera carrera fue difícil. Todavía le falta la capacidad de manejar la presión. Si tienes velocidad y chocas contra la pared, no sirve de nada”.

Acerca de la preparación de la vigente campaña, Flavio recordó que “fue una decisión muy difícil tomar la de adquirir el motor Mercedes". Incluso, aclaró: "Pero en nuestro deporte, para ganar, debemos tener las mismas oportunidades que los demás. En 2026 ya no hay excusas: debemos ser competitivos. Se lo debemos a Renault, a Alpine y a Luca de Meo, que asumieron su responsabilidad al tomar una decisión tan radical. Competimos para ganar y, con la nueva normativa en 2026, los equipos que mejor las interpreten tendrán ventaja”.

Aunque oficialmente no ostenta la licencia de director de equipo, Briatore dejó en claro que eso no le impide asumir responsabilidades directas. “Estoy 100% comprometido y rodeado de un equipo muy fuerte en todas las áreas: técnico, comercial, gestión...". "Representa más trabajo, pero eso no es un problema. Tengo mucho tiempo. En cuanto a la licencia, es anecdótico: puedo tenerla mañana si quiero”, profundizó. El italiano concluyó la entrevista reivindicando su estilo directo: “Cuando tengo un problema con alguien, todo el mundo lo sabe. Hablo de ello y actúo inmediatamente".