Montaje de vigas en dos nuevos puentes de la Autopista Presidente Perón que conectarán Merlo y Moreno en forma más directa en octubre del 2022.

Tras la inauguración del viaducto papa Francisco en Almirante Brown, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof le exigió al presidente, Javier Milei, que traspase a la órbita provincial la autopista Presidente Perón para avanzar con la culminación de obras y finalizar de "una vez" el tercer anillo de circunvalación del Área Metropolitana (AMBA).

Kicillof resaltó que están "hartos de las vueltas" que dan desde el Ejecutivo porque cuando un funcionario les asegura la transferencia "lo echan" y los que quedan señalan que deben "preguntarle a ‘Toto’ (Luis Caputo, ministro de Economía), o a Karina (Milei, la secretaria general de la Presidencia), o a ‘Santi’ (asesor presidencial Santiago Caputo)".

"La semana que viene esperamos que nos transfieran la autopista Presidente Perón”, sostuvo el gobernador bonaerense. “Estamos hablando de uno de los llamados anillos que permiten comunicar transversalmente la producción, la vida cotidiana del Gran Buenos Aires", explicó. Este trayecto se completa con la General Paz y Camino de Cintura.

Son tan sólo cinco kilómetros los que faltan para completar la obra de la autopista, pero "Milei nunca la va a terminar", aseguró el mandatario y pidió que la transfieran, ya que "no tiene iluminación y no le cortan el pasto como todas las rutas nacionales". En este sentido, el presidente "no hace ni deja de hacer".

“Estamos hartos: el pueblo de la provincia de Buenos Aires, los intendentes… Formamos un consorcio, estamos trabajando, pero no podemos porque Milei no lo hace e impida que lo haga otro. Es una tragedia porque ahora también tenemos problemas de seguridad en la traza”.

Cuánto falta para terminar la autopista Presidente Perón

En 2010 lanzaron el proyecto de la autopista y mostró un avance del 23% hasta 2015. Nunca se paralizaron los trabajos en los tramos I, II y III, sino que se mantuvieron con un mínimo de actividad durante largos periodos. Para septiembre de 2019 se ralentizaron tanto el tramo I como II y recién retomaron su ritmo en mayo del 2020.

Algunos de los factores que hicieron lenta la obra fueron los procesos de expropiación de 3900 terrenos, ya que se construyeron a través de campos o zonas urbanizadas donde no se realizaron una traza previa ni calles. Esto derivó en la remoción de tierras, obras hidráulicas, reuniones con los pobladores de la zona, entre otros.

Para diciembre de 2023 se habían habilitado un total de 52 kilómetros, pero tras la asunción del gobierno de Javier Milei la obra quedó paralizada.

Cómo es la nueva autopista presidente Perón

La autopista Presidente Perón consta de dos carriles por sentido de 3,65 metros cada uno con banquinas, colectoras, distribuidores, pasos a nivel, iluminación, señalización horizontal y vertical. Además, se construyeron 35 puentes sobre cauces y calles internas.

Atraviesa e integra un total de 12 Municipios: San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui.

La Autopista Presidente Perón atraviesa 12 Municipios: San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui.

Los tramos de la autopista Presidente Perón