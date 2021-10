Hernán de Bake Off se calentó con Paula Chaves y Dolli Irigoyen: "Me tienen cansado"

El participante se enojó con la conductora y la jurado porque le pusieron presión en la última prueba del programa.

Bake Off Argentina tuvo su jornada de mayor tensión con un desafío que probó la paciencia de sus participantes. Y es que la conductora del reality, Paula Chaves, les avisó a los pasteleros que la consigna consistía en un desafío múltiple, en el que iban a tener que realizar una torre de 25 centímetros de alto compuesta por shortbread, un tipo de galletita tradicional de Escocia.

Asimismo, todos los jurados y la propia presentadora pusieron sus fichas en Hernán, el participante que trabaja como arquitecto y que comenzó el reality como uno de los favoritos del certamen, pero lejos de mostrarse contento, el concursante explotó de bronca por sentir que en todas las galas “le meten presión”.

El durísimo cruce comenzó cuando Paula y Dolli Irigoyen se acercaron a su estación de cocina, y fue la conductora la que le apuntó primero: “No te quiero poner presión, pero la estructura es lo tuyo”. Sin embargo, visiblemente molesto, Hernán le retrucó: “Entonces no me pongas presión”.

Por su parte, Dolli quiso conocer el paso a paso de su preparación, y luego de varios idas y vueltas en donde la chef incluyó consejos para que su plato sea exquisito, le aclaró que también apostó sus fichas en él: “Hernán, yo quiero ver cómo estás haciendo esto… La torre no me cabe la menor duda de que va a ser impecable”.

Pero nuevamente, el pastelero explotó de bronca y disparó sin filtro: “Basta de presión, la presión es lo que los caracteriza. Todos los días es lo mismo. La verdad que me tienen un poco cansado, presión, presión y presión”.

De todas maneras, al llevar su plato ante los jurados, todos halagaron su trabajo y además de la prolijidad con la que hizo su presentación, resaltaron el sabor de sus galletitas y el buen trabajo que realizó con el reto de la noche.

Desastre y lágrimas en Bake Off

Tanto Paula como Gian, Ximena y Carlos vieron a sus preparaciones caerse y no hubo manera de arreglarlo. Mientras Paula se lo tomó con humor, Gian explotó en lágrimas y Paula lo fue a abrazar. Al rato, a Ximena se le empezó a inclinar la suya y optó por tirarla a propósito para acelerar el final evidente.

Paula fue la primera a la que se le derrumbó su torre. “Si vos elegís un relleno tan cremoso, no tendrías que haber elegido esa cobertura. Tendrías que haber elegido una ganache, eso te iba a pasar con cualquier relleno tan cremoso. Hoy sí, más que nunca, game over”, le dijo Damián Betular en su devolución. “No me podían pegar porque ya estaba en el piso, así que me rescataron algunas cosas buenas que tenía mi preparación. Me voy contenta”, sentenció Paula.