Guillermina Valdés reveló sus romances tras la separación de Tinelli: "Soy cariñosa"

Guillermina Valdés confirmó que tuvo algunos romances luego de separarse de Marcelo Tinelli en mayo pasado.

Guillermina Valdés hizo un móvil desde la ciudad de Mar del Plata y reveló los romances que tuvo en el último tiempo, desde que se separó de Marcelo Tinelli hace unos meses. "Me piropean mucho los jóvenes", se sinceró la actriz durante su charla con Ángel de Brito y sus angelitas.

En mayo pasado, Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli confirmaron de forma pública el fin de su relación luego de nueve años de relación y un hijo en común, Lorenzo. A meses del fin de su romance con el reconocido conductor, la actriz y modelo encara un nuevo desafío profesional: por primera vez en su vida está haciendo temporada en Mar del Plata protagonizando "Los 39 escalones" junto con Facundo Arana y Fredy Villarreal, entre otros.

Reconocida como una de las solteras más codiciadas de la farándula local, Guillermina charló con LAM tanto sobre su proyecto laboral como de su vida sentimental. En ese sentido, la actriz reconoció que fueron varios los pequeños encuentros que tuvo con diversos hombres tras separarse de Marcelo Tinelli.

"Andarás barriendo con todos los pendejos surfers de Mar del Plata", sorprendió Ángel de Brito a la actriz repentinamente, al tiempo que le remarcó que tanto él como ella son jóvenes e insistió en su consulta de si estaba "arrasando" o si estaba "tranqui" por el momento. Mientras Guillermina negaba estar en pareja, Andrea Taboada se sumó con una inesperada información: "A mí me contaron de uno que está en Mar del Plata y se llama Marcelo también, es empresario".

"No chicos, ustedes saben si a mí me gusta alguien o estoy con alguien me pongo la camiseta y salgo, soy así en el amor", desmintió Valdés a la periodista de LAM. Entonces De Brito reconoció que cuando Guillermina se enamora de alguien, va "para adelante de una". El conductor buscó ir un poco más allá y quiso saber si se había retirado de la vida amorosa tras separarse de Tinelli.

"¿No estuviste con nadie estos ocho meses? ¿nadie? ¿ni un besito, ni una salidita? Mirá como bajás la mirada", apuró De Brito a Guillermina. Picante, la protagonista de "Los 39 escalones" reconoció: "No bueno, un besito sí, cómo no me voy a dar un besito con alguien si soy cariñosa. Me piropean mucho los jóvenes".

De qué trata Los 39 escalones

Los 39 escalones es un texto creado por Alfred Hitchcock y John Buchan, con 150 personajes interpretados por solamente 4 actores. Durante varias temporadas estuvo en cartel en Broadway, Londres, Madrid y 20 países en el mundo; y fue galardonada con dos premios Tony y un Laurence Olivier. En Los 39 escalones, un hombre con una vida aburrida, conoce a una misteriosa mujer que dice ser espía. Cuando la lleva a su casa, ella es asesinada. Antes de que se pueda dar cuenta, el hombre se encuentra perseguido por una organización llamada Los 39 Escalones que no le perderá pisada en una cacería humana por todo Estados Unidos.

La puesta argentina se completa con las actuaciones de Maxi de la Cruz y Freddy Villareal. De otras versiones locales participaron figuras como Fabiana García Lago, Fabián Vena, Fabián Gianolla, Nicolás Scarpino y Diego Ramos, entre otros. La dirección es de Manuel González Gil.