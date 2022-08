Guido Kaczka retó a un participante de Los 8 Escalones: "No podés"

Guido Kaczka frenó en seco a un participante de Los 8 Escalones Kids. El tenso momento que se vivió en el programa de El Trece.

Guido Kaczka causó revuelo en una nueva edición de Los 8 Escalones Kids. Durante la edición del pasado viernes 12 de agosto, el famoso conductor retó a un niño en plena transmisión del programa emitido por El Trece, por lo que se vivió un tenso e incómodo momento en el estudio del canal.

"Que arranque Salvador", le comentó el animador del ciclo televisivo a uno de los concursantes. Y luego le consultó: "La pregunta... ¿Verdadero o falso? En condiciones naturales, un pulpo tiene ocho tentáculos en total. Verdadero o falso?". "Verdadero", respondió el pequeño, ante la atenta mirada del resto de los niños.

"Correcto, le viene bien el arranque", reaccionó Guido. Inmediatamente después, el presentador advirtió que uno de los niños quiso intervenir en el orden de los turnos. "Levantó la mano Vicente. ¿Qué pasa?". Y el participante le marcó: "Quiero seguir". En dicho marco, los adultos presentes comenzaron a reírse.

Sin embargo, Guido Kaczka cruzó de manera tajante a Vicente: "No, no podés". Y le explicó el motivo por el que no podía saltear el orden de los turnos: "Después de Salvador, viene Lola, después Giuliano, Isabela, Benjamín, Maia y después te toca a vos, te toque la que te toque". "¿Estás de acuerdo con las reglas?", le consultó.

Guido Kaczka retó a un niño que participó de Los 8 Escalones del Millón.

Pese a la extensa explicación del presentador, el niño le respondió de manera seca. "Sí", expresó. Y el programa continuó su curso con una mezcla entre incomodidad y confusión.

Guido Kaczka apuró a un participante de Los 8 Escalones

En la emisión del pasado 2 de agosto, y luego de que varios concursantes lograran avanzar en el primer escalón, aquellos que perdieron tuvieron que contar sus historias para ser salvados. En dicho marco, Guido presentó a uno por uno y se dirigió a Lucas Barreiro, joven que relató una experiencia personal sumamente curiosa.

"Es abogado y asesor legal. Está cursando una diplomatura en derecho y tecnología", expresó el animador de Los 8 Escalones. "¿El millón para qué sería?", le preguntó. Y el participante respondió: "El millón sería para emprender un viaje a Irlanda a reencontrarme con un amor".

Completamente asombrado, Guido Kaczka lo apuró: "¿Qué amor?". "Una novia, mi novia..., que hace seis meses que no la puedo ver. Por circunstancias laborales ella tuvo que irse al exterior y bueno..., yo me quedé acá", señaló el concursante, quien se mostró ilusionado con la idea de poder ganar el premio económico.

"¿Ella es Argentina?", indagó el presentador. "Sí, ella es argentina y nos conocimos acá a mediados del año pasado", respondió el abogado, quien dejó en claro que extraña a su pareja.