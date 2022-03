Guido Kaczka quedó impactado en El Trece por un participante: "Estresante"

Un participante de Los 8 escalones tomó una decisión llamativa y sorprendió hasta al propio conductor Guido Kaczka por El Trece.

Los 8 escalones del millón (El Trece) suele disparar todo tipo de sorpresas, tanto de parte del propio conductor Guido Kaczka como del lado de los participantes. De hecho, este martes 8 de marzo de 2022 fue una nueva muestra de ello en el programa de televisión de preguntas y respuestas.

Un concursante llamado Federico ganó un millón de pesos y, una vez que ya tenía el cheque entre sus manos, llegó la consulta del presentador que, hasta ahora, siempre había tenido contestaciones afirmativas. Sin embargo, en esta oportunidad le llamaron la atención en el estudio.

Guido Kaczka fue sorprendido en Los 8 escalones, por El Trece: "Estresante"

Una vez que el competidor se había quedado con el gran premio económico, el actor tomó la iniciativa y le avisó: “Lo que te tengo que preguntar ahora Federico... Porque claro, vos tenés esta semana, después arrancás a trabajar... El tema es que mañana miércoles a las 14.30 hay una edición de Los 8 escalones del millón. Vos podés venir e ir por los dos millones o decir ´ya está, tengo un millón, tengo trabajo nuevo, me quedo con esto, ya está, no vuelvo, ya pasé, no vuelvo más´”.

Entonces, el joven respondió: “La verdad que fue muy estresante, así que creo que me voy a quedar acá”. Allí llegó la cara de sorpresa de Guido Kaczka, que así reaccionó: “¿Me estás cargando? No volvés... Tranquilo, es una decisión, déjenlo decidir”. En tanto, Carmen Barbieri pidió “por favor, que vuelva”.

Todavía conmovido por lo que había escuchado, el conductor señaló “paren, esto nunca pasó" y hasta lo desafió con el repaso de lo que ocurriría si se mantenía con su postura: "Si vos decidís no volver (por el millón), vuelve José (finalista). Si José no quiere volver, puede volver Julieta (escalón tres). Si Julieta no quiere volver, Uriel (cuatro)".

"¿Vos qué vas a decir?”, insistió el presentador. “Yo sí”, repitió el joven, por lo que Guido reaccionó de cara a otros competidores: “¿Verónica? Sí, volvés, ¿Florencia? Y ella también”.

Todavía incrédulo, Guido Kaczka le resaltó a Federico que "de verdad es tu decisión y no la podés dar vuelta, tenés que avisar porque así son Los 8 escalones del millón. Si decidís quedarte acá, está muy bien, sos un gran ganador y están las dos opciones".

"¿Qué hacés? ¿Volvés o no?”, le dio un ultimátum a "Fede" para saber si se arrepentía o no. Pero, firme con su polémica determinación, él le devolvió: “No, la verdad es que me gustaría que venga José”.

“Como él, Federico dijo que no vuelve. La posibilidad es de José, como les contaba”, se resignó entonces Kaczka. Y concluyó con que “hay un ganador: Federico, el ingeniero industrial que el lunes empieza a trabajar en una consultoría de Temperley, que vive con su mamá y su papá”.