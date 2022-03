Cinthia Fernández se enojó y fulminó al Burrito Ortega: "Alto baboso"

Cuando Cinthia Fernández escuchó los elogios para Ariel Ortega en El Trece, recordó momentos con el jugador y lo destrozó.

Mientras en Nosotros a la Mañana (El Trece) llenaban de elogios a Ariel "El Burrito" Ortega y lo saludaban por su 48° cumpleaños, Cinthia Fernández no podía creer lo que estaba escuchando y fulminó a uno de los máximos ídolos de la historia de River.

La panelista de Momento D, otro programa de televisión del canal dedicado a la actualidad de la farándula argentina, destrozó al exfutbolista y recordó algunos momentos desagradables que le tocó vivir con el jugador.

Cinthia Fernández aniquiló al Burrito Ortega: "Se chupa y se te tira encima"

Mientras en el ciclo que conduce Joaquín "El Pollo" Álvarez recordaban y felicitaban al jujeño por un nuevo aniversario de vida, la modelo y bailarina de 33 años explotó. “En Nosotros están diciendo no te puede caer mal ‘El Burrito’ Ortega… Alto baboso el tipo (baboso fui suave)…", publicó a través de su cuenta oficial de Twitter (@cinthifernandez), donde tiene dos millones de seguidores.

"Cuando se chupa y se te tira encima, creeme (que) te cae muy mal”, añadió la ex Bailando por un Sueño (El Trece). Sin embargo, "Cin" se topó en la red social del pajarito con los fanáticos del exjugador y del "Millonario", que reaccionaron contra ella y le recordaron que el alcoholismo que sufre el exdelantero "es una enfermedad".

No obstante, Cinthia Fernández insistió con su postura y volvió a destruir al "Burrito" Ortega: “¡Y a mí que me importa! ¿Me tiene que dar lástima este desagradable? Dos situaciones de mierda viví con él". Y sentenció con el contundente pedido de "que se trate la enfermedad y no joda a las mujeres”.

Ángel de Brito deschavó a Cinthia Fernández: "Mensajes de futbolistas"

En uno de los últimos programas de LAM (Los Ángeles de la Mañana) por El Trece en 2021, el conductor había mandado al frente a una de sus panelistas, cuando reveló: "La otra vez le agarré el celular a Cinthia y tenía mensajes de cinco futbolistas, ¡verificados además!"

En aquel momento, ella se rió y solamente atinó a defenderse con la opinión de que "los futbolistas tienen todos los tongos estudiados". "Lo peor de todo... La cantidad de jugadores que me mandan mensajes privados no tiene nombre", señaló.

Y concluyó: "De acá, de afuera, solteros y obvio, su especialidad... Casados en trampa. Vayan borrando los mensajes, chicos, que si me agarran loca los muestro".