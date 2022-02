Cinthia Fernández se sacó al aire y enfureció: "Pena de muerte para éstos"

Fernández dejó en claro que no cree en segundas oportunidades para quienes abusan sexualmente de otra persona.

Cinthia Fernández se salió de sus casillas en pleno aire televisivo y fue contundente en su opinión sobre la manera de castigar a los violadores. La exparticipante de Bailando por un sueño dejó en claro que no está de acuerdo con las penas que se le dan a las personas que han tenido conductas sexuales abusivas en la actualidad.

Fernández se expresó en medio de un debate sobre el caso de un nene que denunció a su tío por abuso y fue terminante en sus declaraciones: "¿Saben lo que pasa en estos casos? La consecuencia es perpetua", enunció sobre cuánto afectan esas experiencias a las víctimas, quienes quedan marcadas por el resto de sus vidas.

"Por eso digo, ¿por qué tardar tanto? Y además de eso después les dan penas que dan vergüenza. Si yo soy un juez, me daría vergüenza decirle a la familia que a este tipo le corresponden apenas unos años", continuó la panelista de Momento D. Y agregó: "Cuando la tortura para la víctima y para la familia es permanente. Yo les encajaría una inyección y chau violadores. ¿Para qué sirven? ¿Se recuperan estos tipos?".

Por último, la celebridad ofreció un dato que la indigna y recalcó su postura punitivista cuando se trata de violaciones: "Encima a los que están en la cárcel los tenemos que mantener nosotros. Ojalá existiera la pena de muerte para éstos".

La fuerte respuesta de Cinthia Fernández a Tamara Petinatto tras las críticas

Después de que Tamara Petinato se refiriera a que Cinthia Fernández utilizó como único recurso a su trasero para su campaña política, la panelista le respondió fiel a su estilo. "Mi campaña es honesta y, encima, la hice con poca plata. Es barata, pura gasolina. Malinterpreta mis nalgas turgentes, divinas y hermosas. Tengo 34 años y tres pibes, pero estoy bastante buena todavía", enunció la expareja de Martín Baclini.

"Se preocupa por mi cola, pero no por la suya, porque huye cuando le preguntan por los problemitas de su familia. ¿Qué tiene para ofrecer Tamara Pettinato? ¿Portación de apellido? No creo, porque su apellido mucho orgullo no da", siguió Fernández, enfurecida con la única hija mujer de Roberto Pettinato tras su comentario, en alusión a las denuncias por abuso que ha tenido que enfrentar el músico y conductor de televisión. "Yo prefiero ofrecer mis nalgas, me parece mucho más honesto que lo que hacés vos".