"No es el momento de Gallardo en una selección", aclaró Francescoli

El director deportivo de River Plate, Enzo Francescoli advirtió esta noche que este "no es el momento de Marcelo Gallardo en una selección", en referencia a su edad (46 años) y la altura de la carrera en la que está, y reveló que supo tener conversaciones con él en las que analizaron quien podría ser su sucesor.

"Este no es el momento de Marcelo en un seleccionado. Y es cierto que a veces hemos hablado respecto de quien podría sucederlo en el cargo. Pero lo que sí sabemos es que lo vamos a extrañar el día que se vaya de River", le indicó a ESPN el uruguayo que en noviembre pasado cumplió 60 años.

"Por ejemplo ahora hicimos un mercado importante de pases porque él siempre quiere ir por más", aclaró.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En ese sentido el plantel podría completarse con la llegada del delantero mendocino, flamante goleador de la Major League Soccer (MLS), Valentín Castellanos, pero para eso tendría que irse el colombiano Jorge Carrascal a CSKA Moscú, aunque "por ahora se sigue negociando con el club ruso", avisó el "Príncipe", poniendo un pequeño manto de duda respecto de esta operación que la semana pasada ya parecía cerrada.

Y justamente respecto de esas incorporaciones tuvo conceptos muy elogiosos para con Esequiel Barco, el ex-Independiente justamente recién llegado de la MLS (Atlanta United). de quien dijo que lo hace acordar nada menos que "a Ariel Ortega, por su técnica y habilidad en la gambeta corta, que en el mano a mano le permite juntar a dos o tres rivales cada vez que encara".

También elogió, aunque hace tiempo que está en el club, a Milton Casco, de quien dijo que fue el jugador de este plantel que más lo "sorprendió, porque tiene una gran técnica y versatilidad como para desempeñarse eficientemente como lateral izquierdo tanto como derecho. Y encima, para el físico que tiene sabe defender muy bien".

Todo lo contrario en sus apreciaciones fue su comentario respecto de otro lateral, Fabrizio Angileri, en conflicto con el club porque su contrato se vence en junio próximo y no quiso renovarlo, lo mismo que el delantero Benjamín Rollheiser.

"No soy quien para decir si están mal aconsejados o no. En todo caso eso se los debería decir a ellos personalmente. Pero en cuanto a Angileri, lo concreto es que no volverá a jugar en River si no renueva su contrato. Esta es una medida que se tomó a partir de ahora con la comisión directiva porque muchos jugadores se nos fueron por esa razón", explicó.

Y el final fue nuevamente con un elogio, en este caso para Julián Álvarez, de quien opinó que "encajará perfectamente en Manchester City. Ese club vino con una oferta que no se podía rechazar y el jugador también aceptó. Pero igual estará enfocado en Rivr hasta junio, dando todo por el equipo, porque es un pibe muy tranquilo y sobre todo un gran profesional".

Francescoli aseguró en la despedida que no se siente "preparado ni para ser entrenador ni tampoco para aspirar a un cargo de presidente o vice del club. Estoy en el lugar que siempre quise, que es el de director deportivo", sentenció.

Con información de Télam