Nicole Neumann alimentó los rumores de embarazo y sorprendió a Guido Kaczka: "Se dirá"

Nicole Neumann volvió a ser interrogada sobre su posible embarazo, tras haberse descompensado en Los 8 Escalones del Millón.

Nicole Neumann y su actual pareja, José Manuel Urcera, enfrentan rumores de embarazo desde hace semanas. Primero, la pareja había sido vista en la entrada de un centro de fertilización esperando a ser atendida. Semanas después, la modelo se descompensó en el set de Los 8 Escalones del Millón y las especulaciones crecieron todavía más. Ahora, ella dio una declaración que estuvo a punto de confirmarlo todo.

De forma totalmente repentina, Nicole se desmayó días atrás mientras estaba grabando el programa y tuvo que ser asistida por médicos, quienes no supieron decirle a qué se debió su descompensación. Según lo que trascendió, pudo haber sido un pico de estrés. Ella habló sobre esto y dice no estar segura de qué fue lo que le pasó.

Nicole Neumann volvió a despertar rumores de embarazo con su pareja, José Manuel Urcera.

“Debe haber sido un pico de estrés o que me bajó la presión. Ni idea”, expresó la modelo en diálogo con Paparazzi. Sobre los rumores de embarazo, declaró: “No tengo nada para comunicar. Llegado el día, se dirá. Les juro que no tengo nada para comentar. Cuando haya una buena noticia para comunicar, se comunicará”. Sin embargo, después dio a entender que hay algo que se está guardando para su intimidad: “Se dicen muchas cosas, pero por el momento voy a guardar silencio.

Y una vez más, volvió a dejar en claro que más allá de si está embarazada en este preciso momento o no, es algo que sin dudas está en sus planes con Urcera, quien a diferencia de ella, todavía no vivió la experiencia de la paternidad: “Ya tenemos una familia bastante funcional y conformada pero sí, se habla de agrandar en algún momento”.

La charla íntima de Nicole Neumann con Carmen Barbieri sobre los rumores de embarazo

Esta misma semana, Carmen Barbieri contó en Mañanísima que se había acercado a preguntarle a Nicole si era cierto que está esperando un bebé. “Ayer le pregunté si estaba embarazada. Le pregunté porque quería saber cómo estaba de salud. Tuvo una descompensación, fiebre, le tuvieron que poner suero y todo. No fue Covid, fue un estresazo muy grande”, reveló.

En aquel momento, Guido Kaczka, el conductor de Los 8 Escalones del Millón, estaba presente mirándolo todo. “Estábamos trabajando y así de un saque le dije: ‘¿Estás embarazada?’. La cara que me puso Guido Kaczka… conmigo ya está curado de espanto. Me miró como diciendo: ‘¿Y esta loca?’. Y ella me dijo: ‘¡Nooo!’. Me dijo que no y se rió. Ella quiere, se sonríe, todos queremos”, cerró Barbieri.