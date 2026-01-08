Rusia dice que tropas extranjeras en Ucrania serán objetivo si se despliegan tras alto el fuego

Un militar ucraniano dispara un sistema de misiles antitanque Javelin durante un ejercicio militar en la región de Zaporiyia, Ucrania.

‍Rusia dijo el jueves que si los gobiernos occidentales envían tropas a Ucrania, se convertirán en "objetivos legítimos de combate", ‍después de que ⁠Reino Unido y Francia anunciaron planes para desplegar allí una fuerza multinacional si se logra un alto el fuego.

Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso afirmó que las "declaraciones militaristas" de una coalición de gobiernos occidentales proucraniana son cada vez más peligrosas.

Rusia respondió así por primera vez a la reunión de la "coalición de los dispuestos" celebrada el ‌martes en París, en la que Londres ⁠y París firmaron una declaración ⁠de intenciones sobre el futuro despliegue.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que podría implicar el envío de miles de ‍tropas de su país, mientras que el primer ministro británico, Keir Starmer, indicó que se ⁠allanaba el camino para un ‌marco legal por el que "las fuerzas británicas, francesas y asociadas podrían operar en suelo ucraniano, asegurando los cielos y mares de Ucrania y regenerando las fuerzas armadas de Ucrania para el futuro".

Rusia "advierte de que ‌el despliegue ‌de unidades militares, instalaciones militares, depósitos y otras infraestructuras occidentales en territorio ucraniano se calificará de intervención extranjera, lo que supone una amenaza directa para la seguridad no sólo de Rusia, ​sino también de otros países europeos", señaló el comunicado de Moscú.

"Todas esas unidades e instalaciones serán consideradas objetivos legítimos de combate de las Fuerzas Armadas rusas", agregó, indicando que "las nuevas declaraciones militaristas de la llamada coalición de los dispuestos y del régimen de Kiev constituyen un verdadero 'eje de la ‍guerra'".

"Los planes de estos actores son cada vez más peligrosos y destructivos para el futuro del continente europeo y de sus habitantes, a los que los políticos occidentales también obligan a financiar estas aspiraciones de su propio ​bolsillo", señaló.

Rusia, que protagonizó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, afirma que se vio obligada ​a intervenir para evitar que Ucrania fuera absorbida por la OTAN y utilizada como plataforma de lanzamiento ⁠para amenazar a Rusia. Ha dicho sistemáticamente que nunca aceptará el estacionamiento de fuerzas occidentales allí.

Con información de Reuters