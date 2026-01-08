Calendario escolar 2026: se definió el inició de las clases en Formosa y cuándo será el receso invernal

Tras la Asamblea N.º 148 del Consejo Federal de Educación (CFE), se dio a conocer el calendario escolar 2026 para Formosa y todo el resto del país. En este sentido se definieron los feriados nacionales y provinciales.

Según lo informado, se establecieron las fechas de inicio, finalización y vacaciones de invierno del próximo ciclo lectivo en las 24 jurisdicciones. Las autoridades educativas provinciales ratificaron el compromiso de cumplir con los 190 días efectivos de clases que fija la normativa vigente, y acordaron un inicio escalonado del ciclo lectivo, así como la distribución del receso invernal en tres grupos de provincias.

En el caso de Formosa, las clases comenzarán el lunes 2 de marzo, fecha que comparten Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Tucumán, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa y La Rioja.

Por su parte, el 18 de febrero comenzará Santiago del Estero; el 23 de febrero en San Luis, Chubut y Jujuy; el 24 de febrero en Tierra del Fuego; y el 25 de febrero en Neuquén, Santa Cruz, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué pasará durante el receso invernal

Respecto del receso invernal, Formosa integrará el segundo grupo de provincias, con vacaciones de invierno previstas del 13 al 24 de julio. En el primer grupo, el descanso escolar será del 6 al 17 de julio para San Juan, San Luis, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Mendoza. En tanto, Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero tendrán receso del 20 al 31 de julio.

En cuanto al cierre del ciclo lectivo, en Formosa las actividades finalizarán el 17 de diciembre. Buenos Aires y Mendoza concluirán el año escolar el 22 de diciembre, mientras que La Rioja lo hará el 23. El resto de las jurisdicciones cerrará el ciclo entre el 18 y el 22 de diciembre, de acuerdo con cada calendario provincial. El calendario escolar completo y oficial de cada provincia puede consultarse en el sitio del Consejo Federal de Educación.

Compromiso con la educación especial

Formosa reafirmó su compromiso con la inclusión educativa a través de una red de 35 instituciones de Educación Especial distribuidas en todo su territorio. Bajo la gestión del gobernador Gildo Insfrán, este sistema garantiza trayectorias integrales desde la atención temprana hasta la adultez, además de combinar la escolaridad en centros específicos con el apoyo en escuelas comunes.

La planificación, indicaron fuentes oficiales, estatal prioriza la equidad territorial y el acompañamiento interdisciplinario, asegurando que los estudiantes con discapacidad cuenten con el respaldo pedagógico y social necesario para el ejercicio efectivo de sus derechos. En contraste con este modelo provincial, desde el Ministerio de Cultura y Educación se denunció el impacto negativo del Presupuesto Nacional 2026 y se lo calificó como un ajuste que atenta contra la ciencia, la tecnología y la enseñanza técnica.