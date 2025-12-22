Ciclo lectivo 2026: a contramano de Nación, Formosa apuesta a la educación pública y técnica en el nivel superior

Con el objetivo de brindar mayores comodidades y así fortalecer el acceso a la educación superior, el ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio Aráoz, anunció que a partir del año 2026 se podrá cursar en la provincia la Licenciatura en Tecnología Universitaria y la Diplomatura en Enseñanza de la Matemática tras un acuerdo con la UTN. Estas iniciativas forman parte de una política sostenida por Gildo Insfrán para garantizar una educación pública, gratuita para el desarrollo académico, tecnológico y profesional de los formoseños.

En diálogo con Agenfor, Aráoz aseguró que esta jornada “no es un día más en el calendario institucional de nuestra provincia” porque “este logro que hoy celebramos tiene nombres y apellidos, tiene historias de esfuerzo detrás, pero sobre todo tiene una voluntad política que lo respalda”.

La educación como pilar del desarrollo

En este sentido, destacó que las políticas educativas impulsadas por el gobierno de Gildo Insfrán “nacieron de la convicción de que el conocimiento no debe ser un privilegio de pocos, sino un derecho de todos”

En ese marco, Aráoz recordó que la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) fue creada en el año 1948 por el general Juan Domingo Perón, que, la misma nació para “unir el conocimiento con el trabajo y hoy reafirma su vigencia al formar expertos de altísimo nivel técnico y profundo compromiso social”.

Las políticas de El Modelo Formoseño

En este mismo sentido, el funcionario destacó el trabajo que se hizo desde el Ministerio previo a su asunció y celebró el compromiso del ex ministro y actual diputado nacional, Luis Basterra. “Todo el trabajo realizado demuestra que en Formosa la educación es verdaderamente el nuevo rostro de la justicia social. Este es el Modelo Formoseño en acción, un modelo que abraza la igualdad de oportunidades y la equidad territorial”, sentenció.

En este mismo sentido, se puso en valor que gracias a los convenios de formación, ya no es necesario migrar para poder estudiar. "Esto fortalece el arraigo y el orgullo de nuestra identidad”, sentenció.

De esta manera, el ministro hizo referencia a los propios gradudados de Formosa, mismo al cuerpo docente, y les manifestó la importancia para el pueblo formoseño que tengan su titulo universitario habilitante: "Se llevan hoy un título de la UTN, técnicos universitarios en programación, pero se llevan algo más, la responsabilidad de ser protagonistas de la Formosa del futuro, en un mundo que se habla en bits y algoritmos”.