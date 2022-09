Guido Kaczka mostró un llamativo detalle de una participante: "¡Qué ricas!"

El conductor de Los 8 Escalones tuvo un dinámico intercambio de palabras con una participante por un particular motivo.

Guido Kaczka se mostró completamente sorprendido por un detalle peculiar de una participante de Los 8 Escalones. El conductor comenzó a hacerle algunas preguntas vinculadas a su trabajo, y en su relato, lo sorprendió a tal punto que terminaron riéndose por la situación.

En la edición del jueves 8 de septiembre a través de El Trece, se vivió un momento dinámico entre Guido Kaczka y una participante. Se trata de Manón, quien logró llegar a la final y ganó el millón de pesos. Sin embargo, un episodio ocurrido minutos atrás generó que el conductor no pare de hacer preguntas.

La joven de 23 años trabaja en un cotillón de Villa Ballester que tiene su mismo nombre y es un emprendimiento familiar. "No podía ser tanta casualidad que te llames Manón y consigas trabajo en un lugar que se llama Manón", expresó Guido, quien inmediatamente recordó las galletitas de vainilla que fabrica Terrabusi y también se llaman igual.

"Qué ricas son esas galletitas también... son espectaculares ¡Esas finitas! Son fantásticas", señaló el conductor de Los 8 Escalones mientras la participante asentía. Por otra parte, le preguntó qué haría con el millón de pesos: "Planeo comprarme un auto, porque para lo que me recibí es un trabajo independiente y tengo que trasladarme hacia la casa de mis clientes. Entonces necesito si o si un traslado".

Manón terminó siendo finalista del programa y ganó el millón de pesos tras responder a la pregunta "¿cuántos años tiene Ricardo Darín?". Además, aseguró que iba a volver a disputar los dos millones, pero en la siguiente emisión, no pudo llegar y el premio mayor se lo llevó Jorge, otro participante.

Los 8 Escalones: la extraña confesión de una mujer sobre Bob Marley

La historia de una participante de Los 8 Escalones del Millón pasó a ser el centro del protagonismo luego de una inesperada confesión sobre la relación que la une al cantante Bob Marley. "Tiene tres años", aseguró la mujer, sorprendiendo a Guido Kaczka.

El conductor se mostró asombrado ante la peculiar descripción de Miriam, una mamá que se animó a participar en el concurso de preguntas y respuestas de El Trece, y no dudó en hacer públicas sus dudas. "Ella es artesana, su sueño es ir a vivir a Jujuy, está terminando el colegio cursando de noche y también está haciendo un curso de estilista", indicó Kaczka, antes de meterse de lleno en el dato curioso.

"Está con la pulserita que se la hizo una de sus hijas, Alma, pero también tiene a Santiago, a Mía, a Lautaro y al más chiquito que le puso Bob Marley", agregó, haciendo hincapié en el nexo que comparte con el cantante de reggae. Adviritendo esto, la mujer señaló: "Se llama Bob Marley Ramírez. Ya tiene rastas Guido, tiene tres años y desde el año pidió solo que se las hicieran porque mamá y papá tienen".

Bromeando, Kaczka interrogó: "¿Pero le ponen mucho 'No woman, no cry'?". Divertida, la artesana que no ocultó su fanatismo por el artista nacido en Jamaica explicó: "Canta obviamente, todo lo que sea reggae le ponés y él baila solo".