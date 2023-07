Gritos y furia en vivo: Cinthia Fernández pegó el portazo en el Trece

Cinthia Fernández protagonizó una fuerte pelea con Oscar "El Negro" González Oro al aire en Nosotros a la Mañana (El Trece) y abandonó el canal.

Cinthia Fernández estalló de furia al aire en Nosotros a la Mañana (El Trece) y abandonó el estudio, tras una ardua discusión con Oscar "El Negro" González Oro, conductor del programa. La situación culminó con gritos por parte de la panelista y, después de algunos minutos discutiendo, se fue del piso, completamente enojada con sus colegas. El video se volvió viral en las redes sociales y miles de usuarios notaron las fuertes internas que existen dentro del canal.

Todo comenzó cuando Fernández estaba entrevistando a Andrés Nara, el padre de Wanda. La panelista lo acusó de haber utilizado el mal momento de salud de su hija para tener su momento de fama y, al ver que el hombre evitaba responder sus preguntas, reaccionó furiosa y todo terminó en una intensa discusión. "El Negro" Oro intervino para calmar las aguas, pero la panelista no dio el brazo a torcer y abandonó el estudio a los gritos.

"Vos fuiste a la clínica porque estaba tu hija internada", le señaló Cinthia al padre de la empresaria. "No, no estaba internada, corazón", le respondió el hombre. "Le habían dado el alta y vos estuviste dos horas haciendo una conferencia de prensa. ¿A vos te molesta que yo te pregunte eso?", le contestó Fernández, indignada. "No, ninguna conferencia. No me molesta, vos estás mal informada siempre, siempre", la acusó Nara.

Cinthia se defendió diciéndole que le había hecho una pregunta "con muchísimo respeto", pero Andrés se sintió ofendido y le dijo que no había tenido nada de respeto. "Vos no tuviste respeto por tu hija, choluleando en todos los canales cuando ella tiene un problema de salud", apuntó la panelista, con un tono de voz aún más elevado.

La tensión inundó el set, por lo que el conductor los frenó y les pidió que se retiraran si pensaban seguir discutiendo: "Por favor, si hay alguna cuestión personal, la dirimen en el corte, no en una nota periodística". "Bueno, porque yo hice una pregunta periodística. Puedo preguntar las veces que se me canta", contestó Cinthia, tajante.

Oro la frenó en seco y le señaló: "No, no es así, las reglas del juego no son así". Fernández se levantó de su silla y se alejó de las cámaras furiosa, todavía con el micrófono prendido. "¿Ah, no son así? ¡Harta, harta!", se la escucha decir. Por lo pronto, la panelista no volvió a hablar sobre el tema.

Cinthia Fernández les hizo un pedido de ayuda a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Recientemente, Cinthia Fernández intentó comunicarse con Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, para pedirles un gran favor. La panelista publicó una foto de sus tres hijas, vestidas con el conjunto deportivo que el campeón del mundo usa en el Inter de Miami, y escribió: "Mientras les sacaba la foto todas contagiadas de la ola rosa que trajo @leomessi, me dijeron: 'Mamá, mirá si Messi nos ve y nos da un like'. 'Me muero muerta', tiró una. 'Es mi sueño de toda la vida'. '¿Qué flasheás?', tiró la última".

"Y yo dije, ¿por qué no? Ustedes qué dicen, ¿le pedimos un like al número 1 de la MUNDOOOOOO? Nos dará bola???? Yo la invoco a la reina madre @antonelaroccuzzo, a ver si le cumplimos el sueño a las trillis", sigue el posteo. "Me tengo fe #unlikalastrillis! Qué dicen, ¿lo lograremos? ¿Me ayudan a @ a Leo y Anto en comentarios o compartirles la foto? ¿Lo lograremos?", cierra. Miles de seguidores de Cinthia etiquetaron a la pareja, pero aún no le dieron "like" a la publicación.