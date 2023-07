Con Messi y Antonela: Cinthia Fernández reveló cuál es su sueño y sorprendió a todos

Cinthia Fernández inició una campaña en las redes sociales para que Antonela Roccuzzo y Lionel Messi le briden su ayuda.

Cinthia Fernández se comunicó con Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, para hacerle un urgente pedido de ayuda. La panelista se dirigió a su cuenta de Instagram y publicó una foto junto a sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, que comparte con Matías Defederico, y escribió un contundente mensaje dirigido a la pareja. En pocos segundos, su posteo se volvió viral en las redes sociales y miles de usuarios continúan a la espera de una respuesta por parte del campeón del mundo.

En aquella publicación, Cinthia mostró el regalo que les hizo a las niñas: la ropa original que usa Messi en el Inter de Miami. Además, aprovechó la ocasión para mandarles un mensaje con un contundente pedido. La publicación superó los 100 mil likes en pocas horas y miles de usuarios etiquetaron a Messi y Antonela para que el mensaje les llegara pronto.

En la imagen, se puede ver a las tres nenas abrazadas, luciendo sus conjuntos deportivos. "Mientras les sacaba la foto todas contagiadas de la ola rosa que trajo @leomessi, me dijeron: 'Mamá, mirá si Messi nos ve y nos da un like'. 'Me muero muerta', tiró una. 'Es mi sueño de toda la vida'. '¿Qué flasheás?', tiró la última", escribió Cinthia en el pie de foto.

"Y yo dije, ¿por qué no? Ustedes qué dicen, ¿le pedimos un like al número 1 de la MUNDOOOOOO? Nos dará bola???? Yo la invoco a la reina madre @antonelaroccuzzo, a ver si le cumplimos el sueño a las trillis", agregó. "Me tengo fe #unlikalastrillis! Qué dicen, ¿lo lograremos? ¿Me ayudan a @ a Leo y Anto en comentarios o compartirles la foto? ¿Lo lograremos?", cierra el posteo. Por ahora, ni Messi ni su esposa le dieron "me gusta" a la publicación, por lo que no se sabe si ya la vieron.

Cinthia Fernández reveló la enorme cifra de dinero que paga por la educación de sus hijas

Cinthia Fernández sorprendió al revelar la exorbitante cifra de dinero que paga de cuota escolar por cada una de sus hijas. La panelista compartió una captura de pantalla de una conversación privada que tuvo con el padre de sus hijas, a quien acusó de no pagarle la cuota alimentaria.

"Pagá el colegio que acaba de llegar el aumento. ¿Viste por qué no contesto? Porque estoy laburando para pagar todo lo que vos no pagás", le escribió la panelista a Matías Defederico. En aquella misma publicación, compartida en su cuenta de Instagram, Cinthia dio a conocer el valor de las cuotas: más de 160 mil pesos en total, es decir, alrededor de 53 mil pesos por cuota.