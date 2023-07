Exorbitante: la cifra que Cinthia Fernández paga por la escuela de sus hijas

La panelista de televisión dio a conocer cuánto le cuesta la cuota de la escuela de sus hijas en Instagram. Cinthia Fernández chicaneó a Matías Defederico en su posteo.

Cinthia Fernández habló sobre el aumento de la cuota de la escuela a la que acuden sus hijas y chicaneó a Matías Defederico. La bailarina y acróbata que se desempeña como panelista de televisión desde hace años compartió la captura de pantalla de una conversación con el padre de sus hijas en su historia de Instagram.

La excandidata a diputada que no llegó a cosechar la cantidad de votos necesarias para asumir tiene conflictos legales con el padre de sus hijas desde hace años ya que, según denuncia, el futbolista no se habría cargo a nivel económico de las niñas, Charo, Bella y Francesca. En ese contexto, Fernández compartió en sus redes una conversación con Defederico para evidenciar que ese tipo de conflictos continúan hasta el día de hoy.

"Y como el papá de las bendis me estaba rompiendo los huevos, usé el el aviso como silenciador automático", escribió Fernández en la historia donde publicó la captura de pantalla de su chat por WhatsApp con Defederico. En la foto se pudo ver la conversación que mantenían: "Pagá el colegio que acaba de llegar el aumento. ¿Viste por qué no contesto? Porque estoy laburando para pagar todo lo que vos no pagás", le escribió Fernández a Defederico junto a los nuevos valores de la cuota de sus hijas. Fernández dio a conocer la lista de precios que le enviaron desde el colegio y se pudo ver que debe abonar más de 160 mil por cada una de sus hijas, que asisten a la escuela primaria.

El enojo de Cinthia Fernández con "El Negro" González Oro

Fernández y González Oro tuvieron un cruce en pleno vivo de Nosotros a la mañana, en el segundo día del periodista como conductor del ciclo de El Trece, en medio de una entrevista al hermano del joven que le pegó una patada en la cabeza a un réferi en un partido de fútbol y a los días se quitó la vida. El conductor calló a la bailarina por una pregunta fuera de tiempo de ésta, en medio del descargo del hombre que había perdido a su hermano horas atrás.

Entrevistado: "Se está juzgando una patada que se dio en un momento de bronca, bronca generada por ese réferi".

Fernández: "Sí y lo voy a sostener".

Entrevistado: "Escúcheme, déjeme terminar de hablar, no sea irrespetuosa. La conversación es de a dos".

Fernández: "Yo no estoy discutiendo".

González Oro: "Estás interrumpiendo al entrevistado que está de duelo".

Entrevistado: "¿Puede cerrar la boca?".

Fernández: "Me callo porque me están callando nada más".