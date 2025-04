Gran Hermano: quién quedó eliminado de Gran Hermano este domingo 27 de abril.

Luego del sorpresivo ingreso de los familiares de los participantes de Gran Hermano, este domingo la casa sufrió fuertes pérdidas: por decisión del público, varios de ellos quedaron fuera de competencia debilitando a sus seres queridos e incluso perjudicando su juego.

A lo largo de la semana, algunos familiares fueron abandonando la casa por elección del público, y aunque las despedidas eran tristes, había un trasfondo más pesado a pesar de la "separación". El último familiar en abandonar la casa, es decir el más querido por el público, le brindará el liderazgo a su familiar y se ganará un viaje a Brasil, por este motivo es que todos se comprometieron tanto con la competencia y con "caerle bien al público".

Este domingo 27 de abril, Santiago del Moro ingresó a la casa para ir anunciando algunos de los salvados y los nombres de quiénes se iban. De este modo, los familiares que siguen en carrera son Titi (hermana de Eugenia), Augusto (amigo de Santiago "Tato"), Pablo (amigo de Selva), Giovanni (hermano de Chiara) y Alberto "El Pestañas".

Finalmente, el primero en abandonar la casa fue Lucas, el esposo de Sandra, a él le siguió Diva, la hermana de Devi, a quien la producción le permitió dejar los perros del correntino. Tras un intenso mano a mano entre Ariel y Alberto "El Pestañas", el amigo de Ulises terminó abandonando la casa con gran emoción.

Escándalo en Telefe: una figura que trabaja en Gran Hermano abandonó el programa en vivo

Telefe es un canal en el que trabajan muchas figuras en los diferentes programas que integran su grilla. Esto, por consecuencia, trae escándalos como el sucedido hace pocos días. De manera intempestiva, una de las personas protagonistas de Gran Hermano abandonó el estudio en vivo.

La sorpresa dejó estupefactos a todos en Telefe, puesto que el programa estaba por comenzar. Esta persona, que se caracterizó en diferentes ocasiones por generar escándalos en el canal "de las pelotitas", observó que había una nueva compañera en el panel. Como no es de su agrado, optó por marcharse y decir "yo con esta piba no comparto nada".

En efecto, la panelista que abandonó su programa es Furia Scaglione. La exparticipante de Gran Hermano 2023 y 2025 volvió a Telefe para ser panelista del ciclo conducido por Santiago del Moro. Todo marchaba bien hasta que, el pasado jueves, la protagonista observó que decidieron sumar al panel a Catalina Gorostidi.

Ambas fueron compañeras en la edición 2023 de Gran Hermano y no terminaron para nada bien. Este fue el motivo por el que, al observar que Catalina fue llevada como panelista, Furia decidió abandonar sus labores. "Hubo problemas en el canal de las pelotas con Furia, Furia fue, no le gustaba que este Cata entre los panelistas, cuando llega y la ve dijo 'Yo con esta piba no comparto nada'", aseguró Ángel de Brito en LAM.