Gran Hermano: quién es Tomás Holder, el fisicoculturista que hace de "tincho homofóbico" en las redes

Empezó una nueva edición de Gran Hermano y uno de los participantes que más revuelo generó se llama Tomás Holder, es fisicoculturista y es influencer.

Gran Hermano volvió a la televisión con una nueva edición en Telefe y Santiago del Moro fue el encargado de presentar a los 18 "hermanitos" que se irán eliminando semana a semana en el juego. Uno de los participantes llamó potencialmente la atención, por su increíble tamaño. Quién es Tomás Holder, el fisicoculturista e influencer que llamó la atención de todos los participantes.

En su presentación en el certamen, Tomás contó que es influencer y prensa de boliches, y se considera una persona muy avasallante. En sus redes sociales, donde ha llegado a alcanzar más de 500k de seguidores en TikTok y 200k en Instagram, se caracteriza por tener un personaje que -según el- "divierte a la gente". Se trata de un tincho homofóbico, protagonista de su serie de videos humorísticos.

En una entrevista con Medios y enteros, Holder habló sobre su personaje y reconoció: "Obviamente tiene cosas mías. Soy, desde chico, un pibe un poco soberbio, jodón; pero obviamente es un personaje. No pienso todo lo que digo ahí (en las redes). No me gusta pelear, no soy totalmente clasista. Sí hago esos chistes pero hasta ahí. Se puede decir que es un 50/50".

Gran Hermano se podrá ver en la pantalla de Telefe en las galas de nominación y expulsión y en los demás spin off del show; mientras que en la plataforma Pluto TV, perteneciente al mismo grupo que el canal de las pelotas, podrá verse qué está pasando en la casa durante las 24 horas del día. El predio preparada para albergar a los "hermanitos" cuenta con 2000 metros cuadrados, en los que además de la casa hará una piscina, un sauna y un amplio jardín.