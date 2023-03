Gran Hermano: Julieta contó un dato sobre Romina que dejó a todos mudos

La participante de Gran Hermano contó por qué extraña a Romina Uhrig. Julieta Poggio habló sobre la salida de su amiga de la casa de Telefe.

Julieta Poggio se mostró triste en Gran Hermano debido a la salida de Romina Uhrig de la casa de Telefe. La bailarina de 21 años sorprendió al revelar qué es lo que más extraña de su compañera.

"No quiero entrenar, no tengo motivación, Romi", enunció Poggio y se puso a llorar por la angustia que le generó la ausencia de Romina. "¡No llores! Dale, no seas exagerada. Ay, Dios mío. Yo no lo puedo creer, la verdad", le dijo Nacho Castañares.

Poggio volvió a hablar sobre cuánto extraña a Romina cuando se puso a cocinar, actividad de la que se ocupada Uhrig en la casa de GH. "¡Romiii no me sale ni un huevo frito!", gritó Poggio a modo de queja. Dada la importancia de las tareas que Romina hacía en la casa -cocina y limpieza- los hermanitos deberán ingeniárselas hasta el lunes 27 de abril, cuando se dará la gran final del reality show.

La palabra de Romina Uhrig sobre su trabajo como diputada

"No tengo ninguna intención. Fue un orgullo representar a mi país, me ocupé principalmente de temas sociales, tenía un proyecto sobre adopción pero mi mandato fue durante la pandemia y había otras prioridades. Y desde los 18 que tengo ganas de entrar a Gran hermano, nadie sabe lo que hay detrás de cada persona. Cuando quedé para entrar al reality sentí que era una oportunidad para trabajar en los medios, que es lo que me gusta", expresó Uhrig en el debate de Gran Hermano conducido por Santiago del Moro. Y también contó su sueño de ser modelo y famosa: "Cuando era chica nunca tuve posibilidades económicas, para estudiar teatro o armar un book de fotos y me encantaría actuar. Por algo me llegó a posibilidad ahora".

Los memes en Twitter tras la salida de Romina de GH