Gran Hermano: desconcierto total por lo que pasó con La Tora en el confesionario

Lucila "La Tora" pasó por el confesionario pero generó desconcierto al hacer un insólito pedido en el tramo final de Gran Hermano.

Lucila "La Tora" hizo una jugada que pretendía convertirse en una sorpresa pero terminó confundiendo a todos en Gran Hermano (Telefe) y provocó la desilusión de los tuiteros que siguen el reality con el insólito pedido que terminó haciendo en el confesionario.

Cuando Santiago del Moro anunció que los participantes ya tenían habilitada la posibilidad de hacer la fulminante, circuló un clima de expectativa entre los televidentes para saber qué participante la aplicaría por primera vez. Y en el momento en que Lucila "La Tora" anunció que iría al confesionario, la sensación se renovó pero terminó completamente disipada debido al confuso pedido que hizo.

En vez de realizar la fulminante, "La Tora" ingresó al recinto para hacer un pedido de San Valentín: “Espero que no salga en vivo porque me da vergüenza. No llegó nada para Nacho por el Día del Amor, soy la última romántica, soy Lea Mattioli. Le quería hacer un regalo…¿Le voy a dar algo o no? Quiero saber eso. Es un montón que esté planteando esto”.

La desilusión llegó hasta los analistas de Gran Hermano y el mismo Santiago del Moro, que exclamó: "Yo no puedo creer que la Tora se exponga ante la casa entrando al confesionario para pedir algo para el Día de los Enamorados”.

Tomás Holder reveló lo que nadie sabía sobre Gran Hermano: "Traumático"

Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano 2022 (Telefe), abrió su corazón y habló sobre el duro momento de salud mental que está atravesando tras su paso por el reality. Holder fue el primero en abandonar la casa, razón por la cual todos los ojos de los televidentes estuvieron encima suyo durante meses. Al día de hoy, es tal el nivel de exposición que maneja que confesó haber recurrido a excesos, fiestas y descontrol, hasta que su cuerpo y su mente le dijeron basta.

"Quería decirles que, por un tiempo, por unos días, voy a dejar las redes. Más que nada porque sufrí ataques de pánico y cosas que no me están haciendo bien", anunció Tomás a través de sus redes sociales. En este sentido, les dijo a sus seguidores que "no se preocupen", que dejará las redes por unos días, que pronto va a estar mejor y que ya está en su ciudad natal, acompañado por su familia

Días atrás, el exhermanito había escrito un desgarrador texto en su cuenta de Instagram relatando todos los hechos que vive hasta el día de hoy. "Quisiera volver a recuperar esa sonrisa. Entré a un mundo que no pertenezco, mucha noche, fiestas, excesos, descontrol. Llegué a bajar 15 kilos estos últimos meses", confesó el influencer.

El exparticipante de Gran Hermano destacó que debido a su angustia perdió "las ganas de entrenar y de comer bien" y que se la pasaba pensando "todo el maldito día en salir, tomar cosas y perderse entre la multitud". "Nunca paré, no dormía. Me mantenían despierto diferentes cosas, este viernes mi cuerpo dijo basta", reconoció.

El joven rosarino explicó que tuvo una crisis en plena fiesta, mientras se encontraba entre la multitud de personas: "Tuve el primer ataque de pánico en el medio de una fiesta. Sentí que me moría, sentí cómo me iba... y no saben lo traumático que es". Lejos de ayudarlo, Holder dijo que aún en esa situación, las personas lo perseguían para pedirle fotos. "Yo solo buscaba oxigeno, buscaba poder respirar. Recuerdo gente enojada por no poder sacarme una foto", detalló.

Hacia el final del posteo, Tomás dijo que con esto entendió "qué basura es el humano" y que por eso hoy en día decide alejarse "de todos esos excesos", con el fin de recuperarse, volver a su vida sana y rodearse de quienes realmente lo valen. "Me despido hasta nuevo aviso, ¡los amo! Voy a estar bajo control médico con gente que me quiere", concluyó.