Graciela Alfano se cansó y dijo la verdad sobre su historia más polémica: "El amor de Massera"

Graciela Alfano se cansó y dijo la verdad sobre su historia más polémica.

Graciela Alfano sigue causando revuelo en la televisión luego de la polémica que generó el tapado que usó María Julia Alsogaray en la famosa tapa de Noticias y que ahora volvió a ser noticia por la serie Menem (el tapado era de la actriz Graciela Borges). Ahora, la diva se peleó con Luis Ventura y lo confrontó al acusarlo de haberle inventado un romance con el genocida Emilio Massera.

La pelea de Graciela Alfano y Luis Ventura fue en un móvil para A24, cuando Graciela Alfano se negó a hablar con Ventura y le reprochó: "No quiero hablar con Luis, no estoy bien con vos, no tengo ganas de verdad hoy. Una de las cosas que me pusiste un cartel fuiste vos de magia negra que no soy y se siguió con eso" (sic). "Ese señor te pudo hacer dicho cualquier cosa, me saqué fotos con miles de personas. No hice nunca brujerías ni macumbas. De hecho ahora hablé con el obispo Emanuel que me ha hecho un exorcismo sobre todas esas porquerías que meten sobre mi imagen", agregó.

Ahora, Graciela Alfano sumó a su descargo furioso contra Luis Ventura un comentario sobre un polémico rumor de su pasado: "Y otra cosa que me colgaste es que yo conocí o que fui el amor de Massera (Emilio), el genocida. Y yo no lo conocí a ese señor y lo sabes perfectamente. Hubo un juicio, causa penal y abierta, donde el juez Bonadío dice que los dichos contra esta señora son cuanto menos incoherentes". En ese momento, Luis Ventura le retrucó a la diva: "El juez Bonadío donde trabajaba de secretario tu hijo. No quiero polemizar, está bien, contá tu historia". "Luis no metas a mi hijo, no trabajaba de secretario de nada, me representó a mí y lo tuviste que leer porque eso se comprobó que era mentira. Vos me colgaste ese cartel, seguís hablando de eso y es mentira", lo retó Alfano.

Las pruebas de Luis Ventura para demostrar el romance de Graciela Alfano con Massera

La pelea escaló y Luis Ventura se defendió: "Me trajaron cartas de Massera, tengo testigos". Pero, sin achicarse, Graciela Alfano le espetó: "Cuando fuiste a declarar no mostraste nada". "No las pude comprar por el valor que les habían puesto: 400 mil dólares seis cartas. Salieron testigos a declarar respecto al vínculo, yo no lo dije, lo dijeron ellos. Lo repito a partir de los testimonios", se defendió el periodista de espectáculos.

"Lo declararon públicamente. Sabes bien que Moria (Casán) concilió entre nosotoros para que nos juntáramos y resolviéramos el tema, no se resolvió en la Justicia. Vos estabas enojadísima conmigo y aceptaste el convite", arremetió Luis Ventura, ya furioso con Graciela Alfano. Por su parte, la exvedette sentenció: "Luis Ventura está mintiendo, yo con vos no estoy todo bien, nunca me amigué con vos".