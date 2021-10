Gonzalo Heredia destrozó a Martín Tetaz por su papelón con Juana Viale: "Indigna más"

Gonzalo Heredia liquidó a Martín Tetaz por su papelón con su máquina de billetes en el programa de Juana Viale por El Trece. Y, de paso, defendió a L-Gante.

Martín Tetaz hizo el ridículo en vivo con su "máquina de billetes" en La Noche de Mirtha Legrand (El Trece) y ahora lo destrozan por todos lados desde las redes sociales, no solamente el público sino también algunos famosos. En esta oportunidad fue el caso de Gonzalo Heredia, quien liquidó al candidato a diputado de Juntos en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones del domingo 14 de noviembre de 2021, boleta en la que acompañará a María Eugenia Vidal en la fórmula principal.

El actor de La 1-5/18 (El Trece) no perdonó al político después de que el economista neoliberal platense de 46 años afirmara en el programa de televisión abierta del canal del Grupo Clarín, que ahora conduce Juana Viale, que el gobierno nacional de Alberto Fernández "regala platita" para conseguir más votos en los comicios intermedios definitivos que se vienen.

El papelón de Martín Tetaz en el programa de Juana Viale con su "platita" por El Trece.

Gonzalo Heredia destruyó a Martín Tetaz y defendió a L-Gante

A través de su cuenta oficial de Twitter (@gonzaloherediao), el artista de 39 años dejó en claro que, según él, la vara de la indignación en la Argentina está bastante trastocada y comparó las supuestas exigencias del músico cumbiero para un show en Venado Tuerto -que además eran falsas- con lo hecho por Tetaz en pleno envío de La Noche de Mirtha Legrand: "Indigna más el pedido de unos sándwiches de miga y toallas blancas que uno tirando billetes en una mesa".

L-Gante desmintió a La Nación y la dejó en ridículo: "No se coman el chamu"

El creador de Cumbia 420, de apenas 21 años, tiró abajo una operación demasiado evidente de los medios de comunicación de derecha luego de que hayan publicado que supuestamente tenía "exigencias de lujo" para hacer un show en Venado Tuerto, Santa Fe, algo que era mentira. Así, Elian Ángel Valenzuela hizo caer la fake news de que había solicitado para la previa, entre otras cosas, una Playstation 4 o 5, un televisor LED de 55 pulgadas e importantes bebidas alcohólicas como un champagne Baron B, un Johnny Walker Black Label y energizantes para todo para su equipo de trabajo.

Mediante varios videos y fotos en las historias en su perfil de Instagram (@lgante_keloke), L-Gante demostró para sus casi cuatro millones de seguidores que no era así y que sólo se trataba de un engaño: "Gente, eso de Venado Tuerto es chamu. Se debe a que EL CHANTA del organizador anunció un show sin ser concretado y se quiere quedar con la plata de la gente. Quiere tirar la bronca para este lado. No le crean y reclamen lo suyo... Una, que yo no escabio; y otra, que no juego a la Play cuando estoy trabajando. Corrrrrrrta. PEDAZO DE GARC@, ya te vas a poner el moño".

Además, posteó una breve grabación en la que se dirigió irónicamente a su madre, Claudia Valenzuela: “Acá estamos, rey. Mi mamá… Tranqui. ¿Vos ves alguna Play, algún LCD de 55?”. Al mismo tiempo, a L-Gante le sirvió para compartir la comida que le prepararon en el Estadio Cubierto Claudio Newell de Rosario: sándwiches de miga, empanadas, fideos con tuco y demás, muy lejos del catering de pizzas y hamburguesas que supuestamente había ordenado para la previa al recital.