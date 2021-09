La confesión íntima de Gonzalo Heredia sobre Brenda Gandini: "Fue complicado"

Gonzalo Heredia habló sobre su relación con su pareja, Brenda Gandini, tras los rumores de romance con Agustina Cherri, su compañera en La 1-5/18.

Gonzalo Heredia, que actualmente trabaja en la nueva novela de Adrián Suar, La 1-5/18, está en pareja con Brenda Gandini y comparten dos hijos: Eloy, de 10 años, y Alfonsina, de 4. Recientemente, habló sobre sobre su relación y su vida en familia, en un contexto en donde la pandemia del coronavirus modificó fuertemente las relaciones interpersonales, el peso que la fama tiene en su vida y las nuevas formas de ver a la maternidad y la paternidad.

“Con Brenda ya lo vivimos por Eloy al tema de la fama. Pensá que ellos tienen una abuela que es conocida, famosa y él está bastante curtido”, expresó Gonzalo en diálogo con Ciudad Magazine, en relación a cómo sus hijos tuvieron que adaptarse a su estilo de vida. “Los primeros dos años le resultaba llamativo vernos en una pantalla, que nos paren en la calle para decirnos algo o sacarse una foto. Le parecía extraño, pero se fue acostumbrando a eso y ahora estamos viviendo eso mismo con Alfonsina”, agregó.

“Ella tiene 4 años, de los cuales estuvo uno año y medio encerrada. Es casi la mitad de su vida. Cuando ella la ve a Brenda o a mí en televisión siente algo extraño, pero esta generación lo tiene incorporado. No hay algo que no entiendan, son bastante anfibios y se adaptan a lo que sea”. Sobre la convivencia en pandemia, Heredia aseguró que las cosas no fueron para nada fáciles. “Fue bastante complicado, pero bueno, es lo que nos tocaba vivir. Ya empezaron a crecer y se van dando cuenta de ciertas cosas, no son tan inocentes. Construir ese momento fue difícil, pero lo hemos hecho”, sentenció.

Con respecto a la cursada virtual en pandemia, Gonzalo reconoció sus dificultades, pero al mismo tiempo, destacó las cosas positivas que surgieron a lo largo de este proceso. “Por momentos fue placentero, también, en el sentido de la cotidianeidad y por momentos fue bastante duro, sobre todo en lo escolar, porque uno no tiene las herramientas para quizás poder enseñarles. Nuestro desafío fue tener un punto de equilibrio y tener empatía por lo que ellos podían llegar a sentir, lo que estaban viviendo y cómo lo estaban haciendo”.

En este sentido, el actor de La-15/18 reflexionó sobre los viejos mandatos de la paternidad y de la maternidad y la manera en que esta generación vino a romper con todo eso para crear algo diferente. “Yo no soy de romantizar la paternidad o la maternidad misma. Ahora estamos viviendo una etapa en donde quizás el boom es, justamente, deconstruir la maternidad o la paternidad y eso se ve en series, novelas, literatura. Eso se está empezando a desmembrar y no es lo que nos vendieron. Desde todo punto de vista fue intenso. Uno trataba de entender lo que estaba pasando y a la vez, transmitir eso a sus hijos y sus hijas era bastante difícil. Uno no tenía certezas y tenía, de alguna manera, que encontrar algún tipo de respuesta”.

Los rumores sobre Gonzalo Heredia, Brenda Gandini y Agustina Cherri

En algunas de las escenas, Heredia tuvo que tener contacto físico con Agustina Cherri, actriz del elenco. Sumado a las versiones de que su vínculo con Brenda estaba en un mal momento, empezó a difundirse que él tenía algo con Agustina. El periodista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), Ángel de Brito, se comunicó con ella y desmintió todo, explicando que simplemente no son de mostrarse juntos en público como otras parejas del medio porque ellos son más “de perfil bajo”. "En todos los portales están hablando de la separación de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini. Hablé con ella hoy a la mañana y me dijo: 'No es verdad la separación. No creas todas las cosas que están diciendo’”, declaró de Brito.