L-Gante reveló que un accidente casi lo deja sin tobillo

L-Gante contó todo sobre su accidente en moto en diálogo con Jey Mammón en su programa, Los Mammones.

L-Gante fue a Los Mammones, el programa conducido por Jey Mammón, y conversó sobre diversos temas referidos a su vida personal y su carrera con la música, en un momento en el que su pico de fama sigue en expansión. En una parte, el periodista le preguntó si el rumor de que tuvo una accidente en moto era cierto y el artista lo confirmó.

“¿Es verdad que una vuelta tuviste un accidente con la moto y pensaste que se te había salido la zapatilla pero era el tobillo?”, le preguntó Jey Mammón. “Sí, es verdad. Había una moto que la habíamos mandado a arreglar porque se había fundido. Y después de tanto tiempo llegó andando. Me la trajeron a mi casa, di una vuelta al barrio como a las seis de la tarde y me chocó un auto", contestó.

"Arrastré media cuadra, me tiré agarrado de la moto, sin soltarme para no salir volando. Y bueno, esa secuencia fue así. Yo no tenía medias en ese momento. Imaginate que te ves así, como que el talón está salido”, agregó L-Gante, mientras se señalaba el calzado a punto de salirse y sacudía el pie. “Y yo hacía así y no salía. ¡Y no era el talón, era el tobillo!”, exclamó. “Ay, ¡qué impresión! Dejate de joder. Es como las uñas contra el pizarrón”, dijo Mammón, totalmente impactado. “Cuando me vi así me bajó una electricidad al cuerpo”, recordó el cantante.

El encuentro entre L-Gante y Alberto Fernández en la Quinta de Olivos

El cantante de Cumbia 420 tuvo una reunión con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la Quinta de Olivos esta semana. Durante la conversación, que fue transmitida por YouTube, hablaron sobre la música, sobre su historia personal y sobre política.

“Mirá a dónde llegué”, pensó en voz alta L-Gante, que comenzó a hacer música a los 15 años sin imaginarse todo lo que iba a lograr hasta el día de hoy. En respuesta, Alberto le dijo: “Llegaste por tu mérito. Tenés que estar muy orgulloso de esto. Sos un flor de tipo. Nunca pierdas tu humildad, tu amor por tu vieja, tu amor por tu mujer. Nunca te olvides que tenés un talento natural. Usalo bien. No todo el mundo puede llegar al otro como llegás vos”.

Al comienzo del video, Fernández lo describió como “un joven talentoso y muy comprometido con la realidad de la juventud en Argentina". “Habíamos quedado en vernos y esperé a que pasaran las elecciones para poder conversar con él sin que la disputa electoral enturbiara el diálogo. Quería escucharlo. Me importaba su mirada sobre el presente. Sé muy bien cómo lo valoran sus millones de seguidores”, sentenció el mandatario.