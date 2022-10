Georgina Barbarossa confesó un amorío con Alfa, de Gran Hermano: "Lo conozco mucho"

La conductora de televisión habló sobre su vínculo con el participante de la nueva edición de Gran Hermano. Georgina Barbarossa y Walter Santiago habrían tenido una relación amorosa antes del ingreso del hombre a la casa de Telefe.

Georgina Barbarossa sorprendió al revelar que tuvo una relación con Walter "Alfa" Santiago, concursante de la nueva edición de Gran Hermano. La conductora de televisión dio detalles de su vínculo con el hombre de 60 años que quedó en lo más alto del nivel etario de la casa del ciclo conducido por Santiago del Moro en Telefe.

"Hay cosas que no les puedo contar, no puedo dar tanto detalles. No sé si estoy autorizada", enunció la actriz al ser consultada por su panel de A la Barbarossa sobre su relación con "Alfa". "¿Lo conocés vestido o desnudo?", preguntó con incisión Nancy Pazos, a lo que ella respondió con un gesto que dio a entender que la segunda opción era la correcta. "Lo conozco mucho", remató.

La actriz de series como Dulce Amor y Viudas e Hijos del Rock And Roll contó que "Alfa" le consultó por teléfono si anotarse o no en Gran Hermano y ella le dijo que hiciera lo que quisiera. Acto seguido, los panelistas de Georgina soltaron: "Ah, pero tenés una relación", sorprendidos. Barbarossa agregó que no la llevó a andar en moto pero sí fue a su casa con autos antiguos, fieles al estilo de Walter.

"Ayer a la noche, mi sobrina Lucía me dijo 'Che, ¿viste quién está?'", enunció Georgina, por lo que sus compañeros de piso le dijeron que si "Alfa" ya conocía a su familia, se trataba de una relación seria y no de un amorío pasajero.

La presentación de Walter "Alfa" Santiago en Gran Hermano

"Nunca tuve jefes. Nunca tuve horarios. Nunca nadie me mandó ni me dijo que tengo que hacer, y en la casa tampoco nadie me va a decir lo que tengo que hacer", comenzó su presentación en Gran Hermano "Alfa", el segundo hombre en ingresar a la casa de Telefe. Y agregó: "Siempre fui líder, soy calentón y muy rencoroso. Tengo buena memoria y nunca me olvido de nada. ¿Por qué no iba a entrar a la casa de Gran Hermano? En mi vida hice siempre lo que quise. Voy a ser el patriarca de la casa".

Walter fue uno de los participantes de MasterChef Argentina en 2014, cuando el reality de cocina se realizaba con concursantes no famosos. "El dueño de la cocina en voy a ser yo porque no quiero que coman lechuga", advirtió sobre el rol que tendrá dentro de la casa de GH.