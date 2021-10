Gastón Dalmau se la jugó en el conflicto con Wanda Nara: "Soy team China Suárez"

El campeón de MasterChef Celebrity opinó del conflicto entre Wanda Nara y la China Suárez y fue tajante con Mauro Icardi. La respuesta de Georgina Barbarossa.

Georgina Barbarossa está al frente de Flor De Equipo para reemplazar a Florencia Peña, quien se encuentra ausente por otro compromiso laboral, y hoy se desquitó con un excompañero de MasterChef Celebrity Argentina. Ni más, ni menos que el campeón, Gastón Dalmau, al que puso en aprietos para que defina hacia dónde se inclinaba en el conflicto entre Wanda Nara y la China Suárez.

“Trabajaste con la China Suárez.... y obviamente estas al tanto de lo que paso en las ultimas semanas, ¿Sos team Wanda o Team China?", le preguntó la actriz en el cuestionario picante. El actor, al principio expresó que el foco de este tema debía ponerse sobre el hombre, es decir, Mauro Icardi. Pero sobre el final fue presionado para dar una respuesta y terminó inclinándose para el lado de su querida amiga: “Si tengo que decir por elección y por amor: Soy team China”.

Gastón Dalmau será el nuevo host digital de MasterChef Celebrity

Telefe le ofreció a Gastón Dalmau un contrato para ser el nuevo host digital del programa. El actor, que saltó a la fama por su papel en "Casi Ángeles", la exitosa ficción juvenil de Cris Morena, y ganó la segunda edición del ciclo culinario, aceptó ser el encargado de los contenidos digitales del programa. Si bien tiene su vida, su pareja y su mascota en Los Ángeles, Estados Unidos, el joven no quiso desaprovechar esta oportunidad de volver a la pantalla chica. Cabe recordar que en la primera temporada la host digital fue Flor Vigna, mientras que en la segunda fue Federico Bal.

Gastón Dalmau cruzó a Damián Betular por una propuesta en Bake Off

Bake Off Argentina dejó una consecuencia impensada con un ex MasterChef Celebrity. Una de las primeras consignas consistía en que los participantes hicieran una preparación que cataloguen como la torta insignia del negocio de pastelería que sueñan tener. Damián Betular se sorprendió con el buen nivel de un participante, le ofreció ser su socio, y Gastón Dalmau no se lo bancó.

Todo ocurrió durante la recorrida de Damián Betular y Paula Chaves, que se toparon con Hernán, de 35 años, que rallaba la cáscara de una naranja en una cacerola. "¿Cuál es tu esencia?” preguntó el chef. "Una torta inspirada en gustos de cuando era chico: bizcocho de cacao y un bizcocho de naranja rellenos bien potentes, y decoraciones con chocolate templado que es lo que me encanta”, explicó.

“¿Querés tener una pastelería?”, preguntó Betular. “Obvio, en Villa La Angostura”, respondió Hernán, que parecía tener todo planeado. “Creo que vamos a ser competencia, porque yo también la quiero tener ahí”, replicó el jurado, ya con aire apenas desafiante. “Bueno, en San Martín de los Andes de última uno, y el otro en Villa La Angostura”, contraofertó el participante. Pero la conductora, que seguía el diálogo con la mirada como si fuera un partido de tenis, dio en la tecla. “Pueden ser socios”, conjeturó. Damián y Hernán chocaron los puños encantados con la propuesta y sugirieron a Paula como inversionista.

Un usuario de Twitter tomó nota y mandó el mensaje en las redes: “Betular te quiere reemplazar Gastón Dalmau, ya le ofreció ser socio a otro de Bake Off Argentina. Alta traición jajaja”, escribió, mencionando al ex Casi Ángeles. El actor estaba en tema y contraatacó: “Lo estaba mirando… Betular te voy a ver en breve y vamos a charlar sobre este temita… ¡Que tanta sociedades che!, amenazó a distancia. Y, a modo de posdata, pidió que alguien le avisara por Instagram al jurado, que, por ahora, no se manifestó al respecto.