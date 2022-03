Gastón Dalmau recordó su drama en MasterChef antes de ganarlo: "La pasé muy mal"

Si bien Gastón Dalmau fue campeón de MasterChef Celebrity por Telefe, recordó que en un momento la pasó muy mal y dio detalles al respecto.

Si bien Gastón Dalmau se consagró campeón de MasterChef Celebrity 2 por Telefe, también sufrió mucho en el reality show de cocina conducido por Santiago del Moro en los momentos previos a la consagración. De hecho, él mismo lo reveló durante una breve entrevista en video con el portal de noticias Primicias Ya.

El actor y cantante de 38 años derrotó en una ajustada final a Georgina Barbarossa en el certamen gastronómico en el primer semestre de 2021. Sin embargo, la alegría por el trofeo y el premio mayor conseguidos no fueron las únicas sensaciones que tuvo el protagonista a lo largo de la competición que tiene como jurados a Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui.

El drama de Gastón Dalmau en MasterChef antes de ganarlo: "No volvería"

En pleno diálogo, el artista recordó: "MasterChef me dio la vuelta a todo. Sobre todo, me hizo llegar a la televisión en Argentina y a un público que yo antes no lo tenía, donde me vieron como persona más allá del actor". Incluso, manifestó que "el amor" que le da la gente "es hermoso".

Si bien se quedó con la competición gracias a su gran trabajo en las cocinas, el productor reconoció que "no esperaba ganar sino pasar la primera semana, que ya era un montón". En este sentido, repasó que hizo un esfuerzo muy grande como para tener el desenlace que tuvo en el programa con más rating de la pantalla chica nacional: "Me vine desde Estados Unidos para hacer eso y empezaron a pasar las semanas, donde hubo momentos en que la pasé muy mal".

"Y, por dentro, decía que me quería ir para volver a mi casa con mi pareja y mi perro. Pero bueno, también todo eso hizo que diga que no y empezar en ese momento a darlo todo", profundizó Gastón Dalmau acerca de los días previos a la consagración en MasterChef Celebrity 2 por Telefe.

Sobre el final de la charla, el actor avisó que "no volvería a participar porque es muy demandante", aunque también advirtió: "Capaz después me ven como panqueque y estoy, pero no... Por ahí alguna participación especial por una semana, pero no meterme en la competencia entera por mucho tiempo".

Gastón Dalmau reveló su preferida en MasterChef Celebrity 3 y habló de su trayectoria

Consultado con respecto a quién supone que se quedará con el triunfo en la temporada vigente, el artista se sinceró: "Estoy viendo la tercera edición y ´Mery´ del Cerro es mi favorita porque la amo con toda mi alma". Por último, repasó que "el año pasado estaba cocinando y ahora actuando, haciendo Medusa" y cerró: "Me gusta la versatilidad en mi carrera".