Fuerte denuncia contra Camila Homs tras la ruptura de Tini y De Paul: "Ella contribuyó"

Camila Homs fue señalada como la posible causante de la crisis entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Aseguran que Camila Homs, expareja de Rodrigo de Paul, estaría implicada en la separación del campeón del mundo y Tini Stoessel. De un día para el otro, la pareja confirmó su separación a través de un llamativo comunicado en conjunto, compartido en sus respectivas cuentas de Twitter. En este contexto, todas las miradas voltearon a Camila y los rumores de que la modelo habría tenido algo que ver no tardaron en salir a la luz.

En aquel anuncio, Tini y De Paul les explicaron a sus seguidores que habían tomado la decisión de separarse, a pesar de que habían vivido "momentos muy lindos" y muy importantes en sus vidas. Mientras algunas versiones dicen que la artista habría sido quien propuso ponerle un punto final a su romance, otros rumores señalan a Homs como la posible culpable.

Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), reveló detalles sobre la conversación privada que tuvo con Tini al respecto. “Me dijo que se contaron muchas mentiras y eso jode a cualquiera. Que te separen todos los días influye un poco en el vínculo. Empezás a decir ‘¿vos qué dijiste’, ‘¿vos que hablaste?’”, comenzó el conductor. Fue entonces cuando Yanina Latorre intervino e hizo un filoso comentario sobre la madre de los hijos de Rodrigo.

“Ninguna mujer se mete en ningún matrimonio, pero Camila contribuyó un poco porque dejaba trascender, decía cosas. Ahora Camila está bien porque de novia”, señaló Latorre. “Hay gente que se mete en matrimonios, pero no sé si este es el caso. Yo se lo pregunté a Cami Homs, a la que no conozco y con la que no tengo nada, y me dijo que Rodrigo no le fue infiel, que no tenía nada que ver con Tini, ‘nos separamos por tal y tal cosa’ y terminó diciéndome ‘no quiero hablar’. Y la invité un millón de veces al programa”, cerró la "angelita".

Qué dijo Tini Stoessel sobre su ruptura con Rodrigo de Paul

Ángel de Brito conversó con Tini en privado y reprodujo en LAM las declaraciones de la artista. "Me dice 'no hay terceros en discordia, por más rumores que veas, te lo va a decir Rodrigo también. No hubo problemas de cuernos, sólo que sentimos que se estaba haciendo complicado llevar la relación por todo lo que viene", explicó el conductor.

En este sentido, la cantante señaló que, como en este momento se encuentra de gira, su relación se vio perjudicada. "Se va a quedar unos días más en Madrid, tiene que terminar la gira, va a estar en España unos días más. Después Miami y después Puerto Rico. Tiene que terminar la gira de Madrid, no sé el orden de todas estas cosas. Va a estar yendo y viniendo, y los dos sentían que iba a ser complicado mantener una relación de esta manera. Se contaron muchas mentiras todo este tiempo, y eso jode", concluyó el conductor.