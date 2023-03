Camila Homs, a los besos con otro histórico de la Selección Argentina

Camila Homs fue vista a los besos con una figura de la Selección argentina en un boliche mientras De Paul estaba en el país por los amistosos de festejo del Mundial de Qatar 2022.

Estefanía Berardi reveló en Mañanísima que Camila Homs fue vista en un boliche a los besos con un reconocido exintegrante de la Selección argentina. "A puro chape", reveló la periodista en su cuenta de Twitter junto con una imagen de la modelo y el futbolista.

Después de semanas y meses de escándalos, acusaciones cruzadas y hasta presentaciones en la Justicia, la relación entre Camila Homs y Rodrigo de Paul parecía haber llegado a cierta tranquilidad. El futbolista del Atlético de Madrid estuvo en Argentina en los últimos días por los amistosos que disputó la Selección argentina contra Panamá y Curazao, en los que se hicieron festejos populares por haber obtenido el Mundial de Qatar 2022.

Pero en las últimas horas quien fue noticia fue Camila Homs, a quien se la vio a los besos en un boliche con un futbolista que fue parte de la Selección argentina. "Estuvo en África el fin de semana a los besos con un chico, a quien se le ve el perfil, el corte de pelo, el tatuaje, no lo tenemos de cara, de frente", contó Estefanía Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine).

"Ella estaba re copada, muy divertida, muy arriba, me dijeron que re chapaban, que estuvieron a los besos toda la noche", agregó la periodista. A la vez, en su cuenta de Twitter, Berardi compartió una foto en la que se ve a Camila Homs junto con José "Principito" Sosa, actual jugador de Estudiantes de la Plata.

Camila Homs confesó detalles explosivos sobre su crisis con De Paul: "Rompí todo"

Camila Homs abrió su corazón y reveló detalles de su escandalosa ruptura con Rodrigo De Paul, el padre de sus dos hijos. A casi un año de su ruptura, la modelo reveló que estuvo muy cerca de cometer un acto brutal al enterarse que el futbolista le había sido infiel.

La separación entre Homs y De Paul generó un enorme revuelo en la prensa. Mientras el deportista sostiene que no engañó a la modelo, ya que su romance con Tini Stoessel comenzó mucho después, Camila asegura hasta el día de hoy que la engañó cuando todavía seguían juntos. Ahora que pasó un año de su separación, Homs brindó detalles desconocidos sobre el tema.

"No le rompí todo porque soy muy tranquila, así como me ven, y yo creo que las cosas se hablan", aseguró la panelista de ¿De qué Signo Sos? (El Trece), luego de que Virginia Gallardo le preguntó si alguna vez había pensado en destrozarle cosas a una expareja. "La agresividad no va conmigo. Que me aclare las cosas. Si no va, no va. Ok, te respeto, chau, mi amor, vos te lo perdiste", agregó Camila.

Sin embargo, confesó que es una persona muy posesiva a la hora de tener una relación romántica con alguien. "Yo creo que lo posesivo es muy de Sagitario. Yo soy de Sagitario y soy recontra posesiva, y lo que es mío no lo mires, no lo toques. No hagas nada", reveló la modelo.