Ángel de Brito contó la verdad detrás de la separación de Tini y Rodrigo De Paul: "Cuernos"

El periodista Ángel de Brito habló en privado con Tini y ella le contó los verdaderos motivos de la separación. Qué dijo la cantante sobre el final de la relación con Rodrigo De Paul.

Ángel de Brito es uno de los periodistas de espectáculos más reconocidos del país. Es por eso que su información es escuchada con atención por parte de sus seguidores y televidentes de LAM, en donde reveló una charla privada que mantuvo con Tini Stoessel. En ella, la cantante le reveló los verdaderos motivos de su separación de Rodrigo De Paul.

"Me dice 'no hay terceros en discordia, por más rumores que veas, te lo va a decir Rodrigo también. No hubo problemas de cuernos, sólo que sentimos que se estaba haciendo complicado llevar la relación por todo lo que viene. Más allá del amor. Se va a quedar unos días más en Madrid, tiene que terminar la gira, va a estar en España unos días más. Después Miami y después Puerto Rico. Tiene que terminar la gira de Madrid, no sé el orden de todas estas cosas", expresó Ángel de Brito.

Sobre el futuro laboral de la cantante, De Brito contó que esa fue una de las razones de la separación: "Va a estar yendo y viniendo, y los dos sentían que iba a ser complicado mantener una relación de esta manera. Se contaron muchas mentiras todo este tiempo, y eso jode".

El tatuaje de Tini Stoessel que se hizo Rodrigo De Paul meses antes de la separación

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel están separados. Ambos anunciaron la noticia en las redes sociales y generaron un gran impacto entre sus seguidores. Ante esta situación, muchas personas recordaron el tatuaje que el jugador de la Selección Argentina se hizo por amor a su (ahora) expareja. El mismo fue realizado meses antes de la separación.

Sobre su ombligo, Rodrigo De Paul decidió hacerse hace un tiempo un tatuaje en honor a Tini Stoessel. El mismo lleva el apodo de la cantante y está ubicado encima de lo que vulgarmente se conoce como "pupo". El tatuaje, tras la separación, se hizo viral en las redes sociales y algunos usuarios sugieren que el futbolista debe tapárselo.