Fuerte cruce entre Mica Viciconte y Juariu en MasterChef: “Sos una llorona, no me jodas”

Mica Viciconte y Juariu protagonizaron un tenso momento en MasterChef Celebrity, tras varios días enfrentadas.

Mica Viciconte y Juariu tuvieron un momento muy tenso en MasterChef Celebrity este domingo, tras un leve roce en uno de los capítulos anteriores. Todo comenzó cuando Viciconte notó una actitud en la influencer que no le gustó para nada y se lo hizo saber de la forma más directa posible. Desde ahí, hubo un ida y vuelta interminable.

En otro episodio anterior, Juariu le había dicho a sus compañeros de equipo, Charlotte Caniggia y Joaquín Levinton, que no aplaudieran a sus contrincantes cuando tenían algun momento de éxito en MasterChef. Micaela se tomó muy a mal esto y saltó contra ella.

“Y aquí abajo cómo está la cosa, ¿bien?”, preguntó Santiago del Moro, el conductor del reality. “Tensa, nerviosa, desequilbrada, estoy”, respondió la estrella tucumana. “¿Tensa por la rivalidad de ustedes, por lo que pasó en la semana o…?”, indagó él. “Y, quedó todo medio tenso, medio picado, ¿no?”, le preguntó Juariu a Mica.

“Hubo poco código. Hoy se agitó un poquito”, reconoció Viciconte. “Se puso picante la cosa. Mica a mí me da un terror…” admitió Juariu. “El jueves acusaron a Juariu de falta de códigos, de gozar la derrota del equipo contrario. Es decir, la derrota de Paula”, explicó del Moro.

“Bueno, pero nos pusimos contentas porque ganamos. Vos te hubieras puesto contenta, también. Uno cuando gana festeja, si ella hubiera ganado habría festejado el doble”, se defendió Juariu. “No, pero yo no tengo ninguna duda, me pongo contenta, pero aplaudo al rival”, le explicó Mica.

“Me enojé por el poco compañerismo a la hora de presentar el plato del equipo rival, que no aplaudían. ‘No aplaudas, que le tiene que ir mal’. Yo la escuché. Decía: ‘No aplaudas’”, añadió. “¡No! Es totalmente mentira. Vos sos una llorona, no me jodas”, le contestó Juariu, tajante, a lo que ella respondió: “¿Llorona? ¿A dónde, llorona?”. “Mica no sabe que se está metiendo con una tucumana. Las tucumanas somos picantes, también. Vamos a ver cómo va transcurriendo la noche, a ver si no se pica más”, cerró la influencer.

Las reacciones en Twitter por la pelea entre Juariu y Mica Viciconte