Fue figura de Casi Ángeles y reveló lo que nadie sabía: "Se tiene que hablar"

Una exfigura de Casi Ángeles hizo un contundente descargo sobre la ansiedad y la depresión en la industria del espectáculo.

Casi Ángeles es una tira juvenil creada por Cris Morena y estrenada en Telefe en el año 2007. La telenovela tuvo un enorme alcance y, hasta el día de hoy, gran parte de los integrantes del elenco continúan realizando otros proyectos actorales en la pantalla chica. Recientemente, una de sus actrices principales reapareció y dejó un llamativo mensaje sobre la salud mental y la fama, dando a entender que pasó por un delicado momento personal a raíz de su carrera artística.

Se trata de Rochi Igarzábal, quien en 2011, reemplazó el rol de "La China" Suárez. La actriz se convirtió en una de las caras principales de la novela, y desde entonces, las oportunidades laborales fueron cada vez más. A pesar de su éxito, también pasó por episodios difíciles de los que muy pocos estaban al tanto. Tras las declaraciones de varias celebridades sobre sus problemas de salud mental, Rocío rompió el silencio e hizo una importante reflexión al respecto.

El tema resurgió en el ambiente del espectáculo tras las declaraciones de La Joaqui, quien se quebró al aire en Cortá por Lozano (Telefe) al confesar el duro momento que está viviendo por su depresión y ansiedad. Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, conductores de Socios del Espectáculo (El Trece), reabrieron el debate y recordaron que Lali Espósito fue una de las primeras en poner el tema sobre la mesa, apenas unos meses atrás.

Al ser consultada el respecto por Socios, Rocío manifestó: "Creo que es algo de lo cual se tiene que hablar, se tiene que exponer, y está bueno que referentes como Lali salgan a exponer este tipo de cuestiones, porque creo que hace que al que le pasa, que tal vez tiene esa exposición, no se sienta tan solo".

En este sentido, agregó que al día de hoy los famosos sufren niveles de ansiedad sumamente elevados. "En nuestra época, la exposición nuestra era solo la tele. Ahora tenés la tele, las redes sociales... Tenés que abarcar un montón de lugares para laburar, para hacer. El laburo es muy exponencial, entonces creo que uno tiene que saber manejar la cuestión o estar rodeado de gente que le pueda generar cierto equilibrio mental", concluyó. Sin embargo, no dio detalles sobre su experiencia personal.

Los dichos de La Joaqui sobre su salud mental que generaron preocupación

"La Joaqui" abrió su corazón frente a Vero Lozano y habló sobre el calvario que vive actualmente. “Me encantaría estar mejor. Cuando me pasó lo laboral, empecé a tener ataques de pánico. Estuve tres días sin dormir. No podía ir a lugares con mucha gente”, confesó en el diván de la psicóloga. Y explicó que como "las oportunidades no son las mismas para todos", es muy común entre los artistas sufrir ansiedad y depresión.

“Cuando venís de un lugar donde te dicen que no vas a llegar a nada, cuando las cosas te llegan las cosas te sentís no merecedor. Lidio lo mejor que puedo con esto. A veces, estoy con mis amigas tomando el té y me quedo dormida sentada. Ese el proceso de adaptarme (a la medicación). Pero yo quiero estar mejor, quiero poder transitar mejor las cosas. Quiero que mi destino sea otro”, siguió la intérprete de Dos Besitos.

Por último, reconoció que fue "un año muy complejo" y que está dando todo de sí misma para mejorar. "Quiero volver a cantar, quiero estar con mis amigos. Siento que en un año mi vida colapsó y estoy reconstruyéndola como puedo. Estoy cansada de que me juzguen por estar cansada. Y digo ‘¿en serio tengo que decir todo lo que pasé este año?’. A mí me duele", cerró.