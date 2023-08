La Joaqui quebró en llanto y contó el calvario que atraviesa: "Me encantaría estar mejor"

El desgarrador testimonio de La Joaqui. La cantante de hits como Butakera habló a corazón abierto con Verónica Lozano tras su debut como jurado de Got Talent Argentina.

La Joaqui debutó la semana pasada en su rol como jurado de Got Talent Argentina. La cantante confirmó su gran momento profesional al ser convocada para el reality de Telefe. pero mientras tanto lidia con los problemas de salud mental que la alejaron momentáneamente de la música. La referente del RKT tuvo un mano a mano con Verónica Lozano y terminó llorando.

A lo larga de la profunda charla que tuvo con la conductora de Corta por Lozano, la artista repasó varios de los momentos que padeció el último año y que la marcaron: desde los ataque de pánico que esta tratando, la estafa laboral que sufrió y el dolor que siente por la muerte de El Noba y la detención de L-Gante.

“Me encantaría estar mejor. Cuando me pasó lo laboral, empecé a tener ataques de pánico. Estuve tres días sin dormir. No podía ir a lugares con mucha gente”, contó La Joaqui en el diván de Vero. Luego, remarcó lo importa que es para ella formar parte del reality que conduce Lizy Tagliani: "Sigo defendiendo que, de un grupo de amigos, estoy yo acá. Las oportunidades no son las mismas para todos. Incluso no son las mismas las que nos damos a nosotros mismos".

“Cuando venís de un lugar donde te dicen que no vas a llegar a nada, cuando las cosas te llegan las cosas te sentís no merecedor”, añadió, angustiada. “Lidio lo mejor que puedo con esto. A veces, estoy con mis amigas tomando el té y me quedo dormida sentada. Ese el proceso de adaptarme (a la medicación). Pero yo quiero estar mejor, quiero poder transitar mejor las cosas. Quiero que mi destino sea otro”, afirmó la autora de hits como "Butakera" y "Dos Besitos".

“Estoy llorando mucho porque fue un año muy complejo y estoy haciendo lo mejor que puedo. Y a veces me cuesta. No sé en quién confiar”, expresó tras la estafa que sufrió por parte de su exequipo de trabajo, que la alejó de los escenarios y de la música. “Quiero volver a cantar, quiero estar con mis amigos. Siento que en un año mi vida colapsó y estoy reconstruyéndola como puedo”, reiteró y cerró: “Estoy cansada de que me juzguen por estar cansada. Y digo ‘¿en serio tengo que decir todo lo que pasé este año?’. A mí me duele".

Filtraron quién es la figura internacional que conquistó a La Joaqui

Salió a la luz quién es el famoso actor que logró conquistar a La Joaqui y con quien tuvo su "mejor noche" de pasión. Luego de que la cantante brindara fuertes declaraciones sobre su vida amorosa, sus seguidores iniciaron las especulaciones y revelaron quién era el galán internacional con el que pasó una noche.

En una entrevista que brindó con Luzu TV, la cantante afirmó que no suele tener relaciones sexuales con alguien a quién no ama. Sin embargo, reveló que hizo una excepción hace poco con un reconocido actor, y su experiencia fue mejor de lo que esperaba. "Somos de diferentes mundos, pero es un pibe con el que yo estaba caliente desde los 15 años. Era una cosa que yo no quería pensar, era mi crush de la adolescencia, y por las cosas de la vida pasó el tiempo", contó la artista sin brindar nombres.

A continuación, sumó: "Un día nos tiramos un par de likes, nos charlamos y dije, 'no lo puedo creer'". En este marco, la intérprete de Butakera admitió que la cita no fue en Argentina y que le fue muy bien pese a que solo fue algo de una vez. "Dijimos 'tengamos una cita', bueno dale... ¿en que parte del mundo estás? y nos encontramos en una parte del mundo random. Fue positivo, fue el mejor sexo de toda mi vida", remarcó.

Ante la resistencia de la cantante de revelar la identidad de su amante, los seguidores empezaron su investigación. Al parecer, se trata del actor español Mario Casas, famoso por protagonizar las películas Tres metros sobre el cielo e Ismael. La cantante intercambió varios likes públicos con el artista y parece que sus ubicaciones concordaron en el último tiempo, motivo por el que encaja a la perfección con el relato de La Joaqui.