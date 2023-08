Se filtró quién es el famoso actor internacional que conquistó a La Joaqui

Salió a la luz quién logró conquistar a la cantante en medio de los rumores de romance con Thiago Almada.

Salió a la luz quién es el famoso actor que logró conquistar a La Joaqui y con quien tuvo su "mejor noche" de pasión. Luego de que la cantante brindara fuertes declaraciones sobre su vida amorosa, sus seguidores iniciaron las especulaciones y revelaron quién era el hombre con el que empezó a salir.

En una entrevista que brindó con Luzu TV, la cantante confesó que no suele mantener relaciones sexuales con alguien a quién no ama. Sin embargo, reveló que hizo una excepción hace poco con un reconocido actor internacional y que el resultar fue mejor de lo que esperaba. "Somos de diferentes mundos pero es un pibe con el que yo estaba caliente desde los 15 años. Era una cosa que yo no quería pensar, era mi crush de la adolescencia, y por las cosas de la vida pasó el tiempo", empezó por decir la artista sin brindar nombres.

Luego, sumó: "Un día nos tiramos un par de likes, nos charlamos y dije, 'no lo puedo creer'". En este marco, la intérprete de Butakera admitió que la cita no fue en Argentina y que le fue muy bien pese a que solo fue algo de una vez. "Dijimos 'tengamos una cita', bueno dale... ¿en que parte del mundo estás? y nos encontramos en una parte del mundo random. Fue positivo, fue el mejor sexo de toda mi vida", sentenció.

Ante la resistencia de la cantante de revelar la identidad de su amante, los seguidores empezaron su investigación. Al parecer, se trata del actor español Mario Casas, famoso por protagonizar las películas Tres metros sobre el cielo e Ismael. La cantante intercambió varios likes públicos con el artista y parece que sus ubicaciones concordaron en el último tiempo, motivo por el que encaja a la perfección con el relato de La Joaqui.

La grave denuncia de La Joaqui que sorprende a la música: "Me lo han quitado"

La Joaqui se encuentra en un momento complicado en lo personal que se trasladó a lo artístico. En los últimos días anunció que se aleja de los escenarios temporalmente para abocarse a su salud mental. En este contexto, la artista de 28 años reapareció en sus redes sociales e hizo una grave denuncia en un posteo realizado a altas horas de la medianoche.

Con el objetivo de priorizar su salud mental, La Joaqui fue sincera con sus fanáticos y expresó que no se sentía bien para continuar con sus actividades artísticas. "Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y bienestar", dijo. Pero todo no terminó ahí: alrededor de las 0.30 horas del jueves 15 de junio volvió a comunicarse con sus seguidores con una revelación que dejó atónitos a todos.

La historia que compartió La Joaqui.

"Lamento tener que comunicar que me han quitado el acceso a mi canal de YouTube. Cualquier contenido que se publique allí será sin mi consentimiento", lanzó La Joaqui de manera sorpresiva mediante una historia de Instagram. Por el momento, no hubo ninguna actividad sospechosa en su canal. De hecho, figura el último lanzamiento del tema con Callejero Fino.

Cabe recordar que en las redes sociales, algunos periodistas dedicados al espectáculo habían deslizado que tuvo problemas con su productora con estafas de por medio. Sin embargo, ni ella ni nadie de su entorno salió a desmentirlo, por lo que todo lo vinculado a su futuro laboral se maneja con cierto hermetismo.