La Joaqui reveló que tuvo un affaire con una figura internacional

La cantante de "Dos Besitos" aseguró que tuvo el mejor sexo de su vida con una importante figura. La impactante revelación de una de las jurados de Got Talent Argentina.

La Joaqui antes de su debut como jurado en Got Talent Argentina visitó un programa de streaming e impactó a todos al revelar la noche de pasión que pasó con una importante figura. La cantante no compartió su identidad, pero contó detalles del apasionado encuentro.

Nico Occhiato, conductor de Nadie Dice Nada, le preguntó por su cita más reciente y la artista no tuvo pudor en compartir con el equipo su historial amoroso. "Che, me re interesás" comenzó contando la intérprete al presentador sobre la persona famosa que conoció por Instagram y agregó muy picante: "somos de diferentes mundos, pero es un pibe con el que yo estaba caliente desde los 15 años".

Al principio del ciclo de LUZU TV, la intérprete de "Dos Besitos" afirmó que no tenía relaciones con personas que no conocía; sin embargo, al famoso que le gustó durante toda su adolescencia no le pudo decir que no. Luego de relatar que fue una salida tranquila, contó como terminó la noche.

"Fue positivo", preguntó Occhiato, “Fue positivo, fue el mejor sexo de toda mi vida”, respondió La Joaqui cantante entusiasmada. Además, no descartó volver a estar con su crush de la adolescencia. “No sé, ¿quién sabe?, yo solo te cuento que esa es la única vez que me encontré con alguien random y la pasé, pero… muy bien”, subrayó.

La Joaqui fue vinculada con un jugador de la Selección

Esta no es la primera vez que la referente del RKT es noticia por sus romances. A siete meses del triunfo de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, uno de los integrantes del equipo campeón fue relacionado con La Joaqui y hasta hubo fotos que lo comprueban.

Se trata de Thiago Almada, el reconocido futbolista de 22 años que se consagró en Copa del Mundo. El joven finalizó una extensa relación hace algunos meses y, desde ese momento, quiso mantener un perfil bajo respecto a su vida amorosa. Sin embargo, recientemente Estefi Berardi contó detalles del incipiente vínculo.

Al parecer, Almada habría empezado una relación con La Joaqui. Luego de anunciar su distanciamiento de las redes sociales para "enfocarse en su salud mental", la cantante reapareció en sus perfiles públicos y hubo varios detalles en sus fotos que coincidieron con algunos posteos del futbolista.

Detalles como cuadros parecidos de fondo y la misma ropa fueron los que llamaron la atención de la periodista, quien decidió compartir esta coincidencias. Por su parte, ninguno de los dos involucrados dijo nada al respecto todavía.