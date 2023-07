Las fotos que confirman el romance entre un jugador de la Selección y una reconocida cantante argentina

Hay varias pruebas que comprueban una relación amorosa entre la reconocida cantante y un campeón del mundo.

A siete meses del triunfo de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, uno de los integrantes del equipo campeón se colocó en el foco de interés de la farándula nacional. Precisamente, uno de los jugadores de fútbol enfrenta fuertes rumores de romance con una consagrada cantante argentina y hay varias fotos que lo comprueban.

Se trata de Thiago Almada, el reconocido futbolista de 22 años que se consagró en el Mundial. El joven finalizó una extensa relación hace algunos meses y, desde ese momento, quiso mantener un perfil bajo respecto a su vida amorosa. Sin embargo, recientemente Estefi Berardi sacó a la luz fotos que podrían comprobar el romance del deportista con una famosa cantante de la escena actual.

Al parecer, Almada habría empezado una relación con La Joaqui. Luego de anunciar su distanciamiento de las redes sociales para "enfocarse en su salud mental", la cantante reapareció en sus perfiles públicos y hubo varios detalles en sus fotos que coincidieron con algunos posteos del futbolista.

Detalles como cuadros parecidos de fondo y la misma ropa fueron los que llamaron la atención de la periodista, quien decidió compartir esta coincidencias. Por su parte, ninguno de los dos involucrados dijo nada al respecto todavía.

La grave denuncia de La Joaqui que sorprende a la música: "Me lo han quitado"

La Joaqui se encuentra en un momento complicado en lo personal que se trasladó a lo artístico. En los últimos días anunció que se aleja de los escenarios temporalmente para abocarse a su salud mental. En este contexto, la artista de 28 años reapareció en sus redes sociales e hizo una grave denuncia en un posteo realizado a altas horas de la medianoche.

Con el objetivo de priorizar su salud mental, La Joaqui fue sincera con sus fanáticos y expresó que no se sentía bien para continuar con sus actividades artísticas. "Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y bienestar", dijo. Pero todo no terminó ahí: alrededor de las 0.30 del jueves 15 de junio volvió a comunicarse con sus seguidores con una revelación que dejó atónitos a todos.

La historia que compartió La Joaqui.

"Lamento tener que comunicar que me han quitado el acceso a mi canal de YouTube. Cualquier contenido que se publique allí será sin mi consentimiento", lanzó La Joaqui de manera sorpresiva mediante una historia de Instagram. Por el momento, no hubo ninguna actividad sospechosa en su canal. De hecho, figura el último lanzamiento del tema con Callejero Fino.

Cabe recordar que en las redes sociales, algunos periodistas dedicados al espectáculo habían deslizado que tuvo problemas con su productora, con denuncias de estafas de por medio. Sin embargo, ni ella ni nadie de su entorno salió a desmentirlo, por lo que todo lo vinculado a su futuro laboral se maneja con cierto hermetismo.