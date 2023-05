Fue acusada de robarle a Gasalla y rompió el silencio: "Abandonado"

Julia Elena Díaz, la mujer que convivió con el artista, negó las acusaciones en su contra y apuntó contra la familia del humorista.

Antonio Gasalla fue internado de urgencia por orden de juez y al principio hubo reservas sobre su estado de salud. No obstante, con el correr de los días la situación cambió. "Ya lo empezaron a compensar clínicamente. Está muy bien atendido. Está de buen humor, a pesar de la situación. Hay que decir las cosas como son. Yo daba vueltas para no decir Alzheimer. Me costaba porque era algo que la familia había mantenido en la privacidad... después me autorizaron a contarlo", explicó Ángel de Brito. Pero a la preocupación por su estado se le sumó el robo que sufrió el humorista.

La acusada es una mujer, llamada Julia Elena Díaz, que convivió con Gasalla durante el último mes. "Le hice mucho bien a Antonio y lo probaré", sostuvo, de acuerdo a la información a la que accedió Socios del Espectáculo, y negó la acusación. "Estaba abandonado en lo personal, afectivo y la salud. No tenía condiciones en su cama y dormía en un sillón. No tenía celular ni contacto con sus pares o amigos. No tenía televisor ni la ropa en condiciones", afirmó y apuntó contra los familiares del capocómico.

"Comía solo a diario, y comida comprada o en un restaurante. No comía nada casero o sano. No tomaba medicamentos", continuó y adelantó que hará una presentación judicial por Daños y Perjuicios contra quienes la habrían difamado. “Lo importante es proteger a dos personas mayores. Mi clienta fue violentada y sacada por orden judicial, habiendo solo estado un mes mejorando la calidad de vida del gran Antonio. Y también hacer algo por Gasalla, para que la Justicia lo cuide y se ocupe de él, como no lo hicieron quienes debían hacerlo. El abandono de un adulto mayor es, además de delito, un síntoma de esta época y hay que visibilizarlo”, señaló la abogada Valeria Carreras, en diálogo con Teleshow.

Díaz hizo la presentación en el mismo juzgado civil en donde la familia de Gasalla hizo el planteo de insania debido al progresivo avance del Alzheimer. Pese a que no hicieron la denuncia policial, la familia de Antonio tiene a la mujer como la principal sospechosa de haberle vaciado dos cajas fuertes, robado obras de arte, muebles y otros valores al artista.

Polino reveló todo lo que le robaron a Antonio Gasalla de su caja fuerte

"Mucha gente se aprovechó de él robándole dinero, objetos de valor y hasta obras de arte de su casa", contó Marcelo Polino, amigo de Gasalla, hace algunas semanas en Intrusos. En ese entonces, el periodista también compartió el complicado cuadro de salud que atraviesa el humorista y reveló el robo millonario que había sufrido.

Ahora se conoció que, previo a su internación, arrancaron las cajas fuertes que el actor tenía en su casa y se llevaron el dinero que tenía guardado. “Estoy en condiciones de decir que le reventaron, esa es la palabra digamos, las cajas fuertes que tiene en la casa”, afirmó Karina Iavícoli.

“Esto me lo contó Marcelo. Hay testigos, esto es importante para la Justicia, que está a full involucrada con este tema. El portero habría escuchado que había alguien rompiendo algo, por eso utilicé la palabra reventaron”, aclaró. “Antonio estaba en su casa cuando pasó, alguien lo distrajo y habrían entrado personas que reventaron las dos cajas fuertes. Eso es alguien que conoce perfectamente dónde están las cajas fuertes, qué es lo que hay y que tiene acceso. Ya cambiaron las llaves y la casa estaba custodiada”, añadió la panelista del programa de América TV.

El robo habría ocurrido cuando Marcelo Polino estaba en Chile, trabajando, y el hermano de Gasalla no vivía con él. “Fue hace tiempo, pero lo descubrieron ahora. Antonio estaba solo, le reventaron las dos cajas fuertes y le robaron todo. Encima tenía una ruta del arte en su casa”, contó la panelista de Intrusos para referirse a las obras de arte que también le sustrajeron.