Conmoción total en el espectáculo por Antonio Gasalla: "Nos da tristeza este desenlace"

Se confirmó la noticia que nadie quería escuchar sobre Antonio Gasalla. Qué fue lo que se supo del estado de salud del capocómico argentino.

Antonio Gasalla es uno de los capocómicos más reconocidos de la República Argentina. Es, sin dudas, referente del teatro, la televisión y el cine nacional, por lo que su vida privada también es de interés público. Y, en las últimas horas, Ángel de Brito confirmó la noticia que nadie quería escuchar. "Hay que decir las cosas como son", sostuvo el periodista.

Refiriéndose al estado de salud de Antonio Gasalla, quien cumplió 82 años el pasado 9 de marzo, Ángel de Brito dio detalles de la internación que se llevó a cabo en los últimos días a causa de su deterioro cognitivo. "El primer día de internación fue con mucha tranquilidad. Se adaptó bien. Está de buen humor", expresó el conductor de LAM.

"Ya lo empezaron a compensar clínicamente. Está muy bien atendido. Está de buen humor, a pesar de la situación. Hay que decir las cosas como son. Yo daba vueltas para no decir Alzheimer. Me costaba porque era algo que la familia había mantenido en la privacidad... después me autorizaron a contarlo", explicó Ángel de Brito, quien confirmó cuál es el cuadro clínico que padece Antonio Gasalla.

"A todos nos da tristeza este desenlace. Hoy lo fue a ver su familia me dicen que está muy bien atendido", sentenció De Brito. De este modo, Antonio Gasalla pasa por horas difíciles en cuanto a su salud y padece una enfermedad progresiva. Es por esta situación que sus seguidores le envían fuerzas y lo acompañan en un momento tan delicado.

Internaron de urgencia a Antonio Gasalla

El capocómico Antonio Gasalla fue internado de urgencia por orden de un juez y hay reservas sobre su estado de salud. El anuncio que preocupa al mundo del espectáculo argentino y pone en estado de alerta al círculo íntimo del actor recordado por Esperando la carroza y "La abuela", entre otras películas y sketchs para teatro y televisión.

El periodista Pablo Layus reveló -como parte de su trabajo en Intrusos (América TV)- las actualizaciones sobre el estado de salud del actor y precisó: "Hay una ambulancia en la puerta de la casa de Antonio Gasalla. Tiene que ver con una orden que acaba de dar el juez de que un equipo médico se haga presente para que lo lleven a una clínica para empezar a realizarle todos los estudios que pidió la familia por sus problemas cognitivos. Luego ellos estarán bajo la tutela de Antonio".