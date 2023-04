Marcelo Polino dio una tristísima noticia sobre Gasalla: "En medio año"

El periodista Marcelo Polino volvió a hablar de la salud de su amigo, el capocómico Antonio Gasalla, y lanzó una preocupante declaración sobre su estado de salud.

Marcelo Polino anunció las actualizaciones en torno a la salud de Antonio Gasalla, su amigo íntimo, y llevó preocupación a todo el equipo de Florencia de la V en Intrusos (América TV). "Está complicado", remarcó en tono serio y ahondando en el difícil momento que está atravesando el querido capocómico.

"Antonio está complicado. Por suerte ahora intervino un juez, entonces está más controlado el tema de su salud y sus bienes. La familia se está ocupando un montón. Justo estaba hablando con Mario, su abogado, porque estamos tratando de acelerar el tema de llevarlo a una clínica que le realice un chequeo general. Necesita una evaluación de las capacidades que chequee que tu estado de salud no es apropiado para valerte por vos mismo ni manejar tus bienes, para luego hacer que un juez establezca una curatela sobre el patrimonio de Antonio. Para que no le vuelvan a pasar las cosas horribles que vivió", profundizó el periodista de espectáculos ante la escucha atenta de la conductora de televisión.

También, recordó un episodio turbio de la historia reciente del actor y que significó un problema para todo su círculo familiar: "En un momento se metió una mujer en la casa de Antonio, que decía que era su amiga pero él no la conocía". Turbado por la situación, Polino aclaró que el panorama a futuro no es el mejor y sentenció: "La salud empeoró rápidamente. En medio año empeoró un montón. Eso es lo que más triste me pone".

Los primeros indicios de fallas en la salud de Gasalla que alertaron a Polino

"Tenía muchos olvidos. Entonces, un día hablé con Guille Marín para decirle que me parecía que no estaba bien para que siga trabajando. Obviamente compartió lo que dije y se levantó la temporada (...) No contar la situación de Antonio en ese momento fue una decisión de la familia", indicó el otrora jurado del Bailando y Cantando al repasar cómo fue la última temporada teatral de Antonio Gasalla y cuáles fueron los indicios que lo obligaron a interceder por el actor e instar a terminar con las funciones de la obra que llevaban a cabo. Esta no es la primera vez que Marcelo Polino detalla la situación que afronta Gasalla dado el vínculo de confianza y amistad que mantienen.